SRE emite recomendaciones para mexicanos en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

La Embajada de México en Venezuela, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), difundió un aviso consular preventivo dirigido a la comunidad mexicana que reside en ese país, ante el aumento de la tensión política y la falta de claridad sobre la situación institucional en la región.

El llamado se da tras los hechos ocurridos en territorio venezolano durante la madrugada del sábado 3 de enero, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y preocupación entre la población local y la comunidad extranjera.

🇲🇽 Comunidad Mexicana:



​Ante la situación actual, se recomienda



*Mantener la calma.

*Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

*Tener a la mano documentos, agua y medicamentos.



​📞 En caso de emergencia, el teléfono de protección de la Embajada es: +58 412-2524675 pic.twitter.com/IbJ89VZscm — Embamex Venezuela (@EmbamexVen) January 3, 2026

Recomendaciones para connacionales mexicanos

A través de un mensaje publicado en la red social X, la representación diplomática mexicana pidió a los connacionales actuar con serenidad y adoptar medidas básicas de prevención.

Las recomendaciones emitidas por la embajada son las siguientes:



Mantener la calma en todo momento

en todo momento Atender y respetar las indicaciones de las autoridades locales

locales Tener a la mano documentos personales de identificación

de identificación Contar con reservas básicas de agua potable

Disponer de medicamentos necesarios, especialmente en caso de tratamientos continuos

Estas medidas, precisó la Embajada, forman parte de protocolos de prevención habituales ante escenarios de inestabilidad y no implican, por ahora, cambios en la operación de los servicios consulares.

Protección consular disponible

La Embajada de México recordó que el teléfono de protección consular +58 412 252 4675 se encuentra activo para atender situaciones de emergencia que puedan afectar a ciudadanos mexicanos en Venezuela . Este número permite solicitar orientación inmediata, reportar incidentes o recibir apoyo en caso de riesgo.

Asimismo, se recomendó a la comunidad mexicana mantenerse en comunicación constante con familiares y seguir únicamente la información difundida por canales oficiales, tanto de la Embajada como de la SRE.

Situación de Caracas, Venezuela

El aviso consular se emite luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declarara que fuerzas estadounidenses habrían realizado una operación “a gran escala” en Venezuela; además, que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, supuestamente habrían sido capturados y trasladados fuera del país.

