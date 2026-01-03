SRE emite recomendaciones para mexicanos en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro
Ante el reporte de la captura del dictador Maduro y operativos en territorio venezolano, México emite una guía de supervivencia y contacto consular para connacionales.
La Embajada de México en Venezuela, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), difundió un aviso consular preventivo dirigido a la comunidad mexicana que reside en ese país, ante el aumento de la tensión política y la falta de claridad sobre la situación institucional en la región.
El llamado se da tras los hechos ocurridos en territorio venezolano durante la madrugada del sábado 3 de enero, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y preocupación entre la población local y la comunidad extranjera.
🇲🇽 Comunidad Mexicana:— Embamex Venezuela (@EmbamexVen) January 3, 2026
Ante la situación actual, se recomienda
*Mantener la calma.
*Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
*Tener a la mano documentos, agua y medicamentos.
📞 En caso de emergencia, el teléfono de protección de la Embajada es: +58 412-2524675 pic.twitter.com/IbJ89VZscm
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Recomendaciones para connacionales mexicanos
A través de un mensaje publicado en la red social X, la representación diplomática mexicana pidió a los connacionales actuar con serenidad y adoptar medidas básicas de prevención.
Las recomendaciones emitidas por la embajada son las siguientes:
- Mantener la calma en todo momento
- Atender y respetar las indicaciones de las autoridades locales
- Tener a la mano documentos personales de identificación
- Contar con reservas básicas de agua potable
- Disponer de medicamentos necesarios, especialmente en caso de tratamientos continuos
Estas medidas, precisó la Embajada, forman parte de protocolos de prevención habituales ante escenarios de inestabilidad y no implican, por ahora, cambios en la operación de los servicios consulares.
Detienen a Nicolás Maduro tras ataques de EUA en Caracas, Venezuela
Protección consular disponible
La Embajada de México recordó que el teléfono de protección consular +58 412 252 4675 se encuentra activo para atender situaciones de emergencia que puedan afectar a ciudadanos mexicanos en Venezuela . Este número permite solicitar orientación inmediata, reportar incidentes o recibir apoyo en caso de riesgo.
Asimismo, se recomendó a la comunidad mexicana mantenerse en comunicación constante con familiares y seguir únicamente la información difundida por canales oficiales, tanto de la Embajada como de la SRE.
EUA acusa a Nicolás Maduro y su esposa de narcoterrorismo; Corte de Nueva York imputó los cargos
Tras una noche de bombardeos en bases militares, Donald Trump anunció la captura del líder chavista; Caracas permanece en alerta y sin energía eléctrica.
Situación de Caracas, Venezuela
El aviso consular se emite luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declarara que fuerzas estadounidenses habrían realizado una operación “a gran escala” en Venezuela; además, que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, supuestamente habrían sido capturados y trasladados fuera del país.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.