Los señalamientos y solicitud de extradición de los Estados Unidos (EUA) en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, siguen dando mucho de qué hablar, pues en medio de las tensiones la cuenta oficial del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes señaló que esto es “solo el comienzo”.

A través de una publicación emitida vía redes sociales, se mencionó que todas las personas ligadas con el crimen organizado y en especial con los cárteles de la droga, deberán “rendir cuentas” a nivel internacional sin importar los movimientos y tensiones políticas.

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¿Qué dijo la Cámara de Representantes de EUA sobre Rubén Rocha Moya?

Fue tras una publicación realizada por el medio The Wall Street Journal en donde se destaca la tensión política entre México y Estados Unidos tras los señalamientos contra Rocha Moya, que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes señaló que “los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”.

Este comentario se da en medio del contexto en el que el Gobierno de México mencionó que se deberán presentar las pruebas “contundentes” sobre los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, el cual fue acusado de narcotráfico.

“Los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado (...) Esto es solo el comienzo”, se lee en el tweet de las autoridades de los Estados Unidos en relación al caso Rubén Rocha Moya.

The days of impunity for narcoterrorists are over.



From Nicolás Maduro to Rubén Rocha Moya, if you’re complicit in trafficking drugs into the United States, we will hold you accountable.



This is just the beginning. https://t.co/0h1gIGBCla — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) April 30, 2026

Cámara de Representantes de EUA amenaza con más acciones contra políticos

Más allá de lo antes mencionado, es importante destacar que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes puso el caso de Rubén Rocha Moya en el mismo nivel de importancia del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En su corto mensaje emitido vía redes sociales, se destacó que este es “solo el comienzo” de las acciones que estarán tomando en contra de los políticos ligados al crimen organizado.

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