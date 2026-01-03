Imágenes exclusivas de la situación en calles de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras un operativo militar de Estados Unidos, marcó un antes y un después en la historia reciente de Venezuela.

Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, explosiones, apagones y movimientos militares se registraron en Caracas y en otras regiones estratégicas del país.

Horas más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump , confirmó desde Florida que la misión había sido exitosa y que ambos fueron capturados sin que se reportaran bajas entre las fuerzas estadounidenses.

En la madrugada, Caracas vivió un un momento de incertidumbre|Cortesía

Largas filas en supermercados

Con el paso de las horas, en imágenes exclusivas de adn Noticias, se puede ver que desde distintas zonas del país hay un contraste marcado: calles tranquilas y con bajo tránsito vehicular, pero largas filas de personas en supermercados y tiendas de abasto abiertas, ya que muchas están cerradas.

Muchos ciudadanos acudieron desde temprano para comprar alimentos, agua y productos básicos; no se observaron enfrentamientos abiertos.

Las calles de Venezuela lucen con supermercados cerrados|Cortesía

Celebraciones tras la caída de Maduro

En algunas ciudades fuera de Venezuela, grupos de personas salieron a las calles para celebrar la caída del mandatario. Videos en redes sociales muestran aplausos, banderas venezolanas y consignas contra el régimen, en escenas que contrastan con años de represión y control.

En la Ciudad de México, han comenzado a salir ciudadanos venezolanos celebrando la caída de la dictadura y aseguraron que la caída fue un acto de justicia.

Venezolanos celebran en la CDMX|Pablo Castorena | adn Noticias

El operativo “Martillo de la noche”

Donald Trump calificó la intervención como una de las acciones militares más complejas de la historia reciente de Estados Unidos. Explicó que el operativo, denominado Martillo de la noche, fue planeado durante meses y contó con la participación de fuerzas de inteligencia y más de 115 equipos militares, incluidos aviones y helicópteros.

Funcionarios del Pentágono señalaron que la captura de Maduro y Flores ocurrió durante las horas más oscuras de la madrugada y que ambos se rindieron sin oponer resistencia.

Detalles de la militar “Operación Martillo de Noche” de EUA para capturar al dictador Nicolás Maduro

Transición y control temporal

Desde Washington, Trump aseguró que Estados Unidos permanecerá involucrado en Venezuela hasta que se concrete una transición pacífica.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó contactos con figuras del actual gobierno venezolano para evitar un vacío de poder y garantizar estabilidad. Según la versión oficial, el objetivo es sentar las bases para un nuevo proceso político.

Cargos y traslado a Estados Unidos

El Departamento de Justicia estadounidense informó que Maduro enfrenta cargos por narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas de alto poder en una corte federal de Nueva York, mientras que Cilia Flores fue incluida como presunta colaboradora. Ambos fueron trasladados en un buque de la Armada de Estados Unidos.

