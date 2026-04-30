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/Internacional/Nota

Detienen a monjes budistas con droga

Las autoridades de la antigua Ceilán detuvieron a varios acólitos budistas en el aeropuerto de Colombo.

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Según las autoridades, los funcionarios de aduanas de Sri Lanza descubrieron grandes cantidades de cannabis entre los ropajes religiosos de un grupo de monjes budistas procedentes de Tailandia.

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