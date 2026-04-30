Detienen a monjes budistas con droga

Según las autoridades, los funcionarios de aduanas de Sri Lanza descubrieron grandes cantidades de cannabis entre los ropajes religiosos de un grupo de monjes budistas procedentes de Tailandia.
Según las autoridades, los funcionarios de aduanas de Sri Lanza descubrieron grandes cantidades de cannabis entre los ropajes religiosos de un grupo de monjes budistas procedentes de Tailandia.
Los Chapitos fueron un aliado clave de Rubén Rocha para que ganara las elecciones para la gubernatura.
El gobernador de Sinaloa y 9 funcionarios de la Cuarta Transformación fueron acusados de nexos con el crimen organizado, pero hay muchos detalles más que podrían provocar una extradición a EUA.
Medios como The New York Times señalaron que las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, son el paso más importante de Trump contra los cárteles mexicanos.
La SRE informó que recibió un documento de la Embajada de EUA donde se le solicita la extradición del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El autobús turístico pertenece a la empresa Puma Tour; entre las víctimas hay seis adultos y dos menores.
El caso en el que se acusa al gobernador de Sinaloa de nexos con el crimen organizado fue asignado a a jueza federal Katherine Polk Failla