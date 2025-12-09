¿Fue traición o entrega? El testimonio que sacude el caso Zambada y retrasa la fecha de su sentencia

La defensa de Ismael El Mayo Zambada, considerado uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, solicitó al Tribunal del Distrito Este de Nueva York un aplazamiento de 90 días en la fecha de sentencia prevista para el 12 de enero de 2026.

El abogado Frank A. Pérez argumentó que la creciente violencia en México ha dificultado la recopilación de información clave para la elaboración del memorando judicial.

NEW: Lawyer for El Mayo Zambada asks judge to delay Jan. 12 sentencing by 90 days due to “heightened violence and instability” in Mexico and difficulties contacting “witnesses and family members” needed to prepare court filings… pic.twitter.com/gqgmbFBPbd — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) December 9, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Violencia e inestabilidad complican recolección de pruebas

En una carta fechada el 9 de diciembre, el abogado señaló que "circunstancias recientes, fuera de su control”, han impedido el contacto con testigos y familiares necesarios para integrar evidencia mitigante.

Pérez afirmó que gran parte de esa información se encuentra en regiones que hoy enfrentan “mayor violencia e inestabilidad”, lo que ha provocado retrasos inevitables en viajes, comunicaciones y reuniones.

El litigante añadió que las condiciones carcelarias del propio Zambada han limitado su comunicación directa, dificultando aún más la preparación del documento que debe entregarse previo a la sentencia.

¿Qué pasó con el Ismael “El Mayo” Zambada en EUA?

Fiscalía no se opone a la prórroga

Pese a la magnitud del caso, el fiscal auxiliar asignado, Francisco J. Navarro, notificó que no se opone a conceder la prórroga solicitada.

La jueza aún debe resolver la petición, aunque no es la primera vez que la defensa busca más tiempo: en junio de 2025 ya se había solicitado una extensión de 60 días argumentando intercambio de materiales y negociaciones previas al juicio.

Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo', se declara culpable ante corte de EUA Joaquín Guzmán López, ‘El Güero’, aceptó su responsabilidad en el tráfico de fentanilo y uso de armas; la sentencia aún no tiene fecha. 01 diciembre, 2025

El testimonio del hijo del Chapo reaviva el caso

Mientras la defensa de Zambada pide tiempo, una declaración paralela ha revivido detalles de la vida criminal del capo. Joaquín Guzmán López , hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de narcotráfico y crimen organizado ante una corte en Illinois.

En su testimonio reconoció haber secuestrado al propio Zambada para entregarlo a autoridades de Estados Unidos en julio de 2024.

📣#VocesADN #MG



La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López ante cortes estadunidenses confirma la colusión sistemática entre instituciones y el crimen organizado 🚨



🎙: @monicagarzag pic.twitter.com/LMH2AnBnrT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 3, 2025

Según medios estadounidenses, el hijo del Chapo lo habría engañado con una supuesta reunión destinada a resolver conflictos políticos en Sinaloa.

Tras reducirlo junto con un grupo armado, lo trasladó en avión hacia territorio estadounidense, donde quedó bajo custodia; recordemos que Zambada aseguraba no haberse entregado voluntariamente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.