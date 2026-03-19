Estalla huelga en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres

Este jueves 19 de marzo trabajadores del Colegio de Bachilleres entraron en huelga, lo que obligó a los 20 planteles a suspender actividades académicas y administrativas hasta nuevo aviso

La huelga fue convocada por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) y desde el primer minuto las escuelas ubicadas en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) amanecieron con banderas rojinegras.

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¿Por qué estalló la huelga en el Colegio de Bachilleres?

El Sindicato argumentó que la huelga se da ante la falta de respuesta a un pliego petitorio integrado por 14 puntos en donde reclamaban adeudos contractuales, retrasos en la liberación de plazas administrativas e irregularidades en procesos laborales.

Las autoridades educativas habían propuesto aplicar un pago pendiente a partir de febrero de este año, además denunciaron la falta de liberación de por lo menos 241 plazas administrativas, las cuales están detenidas desde mediados de 2025.

¿Qué dijo la SEP y el Colegio de Bachilleres sobre la huelga?

Tras la entrada en huelga, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Colegio de Bachilleres señaló que durante los dos últimos años se han impulsado acciones para mejorar las condiciones laborales del personal docente y administrativo, por ejemplo:

Implementación de una política de bienestar que permite mejorar el ingreso del personal administrativo

Desarrollo de un proceso de homologación salarial progresiva con incrementos retroactivos

Regularización de 477 docentes, otorgando estabilidad laboral

Procesos de promoción y recategorización que fortalecen la carrera institucional



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