Video: El volcán Kanlaon entró en erupción; piden a la población abandonar el área

El volcán Kanlaon en Filipinas hizo erupción el 18 de febrero y provocó que las autoridades emitieran una alerta de nivel 2 a la población, para que habitantes y turistas que se encontraran en un radio de 4 kilómetros del cráter evacuaran la zona por precaución.

El volcán Kanlaon se encuentra en el archipiélago filipino, una zona conocida por su intensa actividad sísmica y volcánica por encontrarse justamente en el Anillo de Fuego del Pacífico. En este caso, la erupción se elevó más de 2 kilómetros de altura y la ceniza alcanzó hasta 4.5 km, siendo visible desde muy lejos.

Video: Así fue la erupción del volcán Kanlaon

Fue en diciembre de 2024 cuando se registró la última gran erupción del volcán Kanlaon, provocando que miles de personas tuvieran que evacuar la zona por el riesgo de ceniza y gases letales. Menos de dos años después, la situación se repite, confirmando la zona como una de intensa actividad vulcánica.

De acuerdo con los datos del Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (PHIVOLCS), la erupción provocó una alerta de nivel 2 (en una escala que va de 0-5), por lo que se consideró como una erupción moderada.

Aunque claro, las imágenes fueron impactantes, considerando que en cuestión de segundos se pudo observar una enorme nube de color negro que cubría el cielo de Filipinas, alertando a la población por un posible desastre natural de proporciones mayores.

