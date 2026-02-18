Rusia muestra solidaridad con Cuba tras bloqueo petrolero de EUA

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió este miércoles en el Kremlin al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez y reafirmó que su país "siempre" estará al lado de La Habana frente al bloqueo petrolero de Estados Unidos.

La crisis en Cuba se agudizó en enero, cuando el presidente Donald Trump, cortó el flujo de petróleo venezolano a la isla tras la caída de Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas especiales estadounidenses.

"Siempre hemos estado al lado de Cuba en su lucha por la independencia y por el derecho a seguir su propio camino", afirmó Putin al recibir a Rodríguez.

"Es un periodo especial, con nuevas sanciones. Usted sabe lo que pensamos al respecto. No aceptamos nada parecido", añadió el líder ruso. Sin embargo Moscú aún no se ha comprometido públicamente a enviar combustible ni ningún otro tipo de ayuda.

“No aceptamos las nuevas sanciones contra Cuba🇨🇺. Siempre hemos apoyado el derecho de Cuba a vivir según sus propias reglas... Este año se conmemora el centenario de Fidel Castro y lo celebraremos juntos.”, Vladimir Putin 🇷🇺

pic.twitter.com/fqlhyiB1XC — Carlos Montero (@CMonteroOficial) February 18, 2026

"Me gustaría agradecer la solidaridad rusa expresada por el presidente y por el Gobierno ruso, por el ministro de Relaciones Exteriores, de manera firme y continua", respondió Rodríguez al líder ruso. El canciller viajó a Rusia, su aliado tradicional, en busca de ayuda para su país.

Sentido común

Asimismo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, pidió al país norteamericano que "muestre sentido común" y "se abstenga de los planes de bloqueo naval" contra Cuba.

Lavrov apostó porque cualquier diferencia entre Washington y La Habana se resuelva a través de un "diálogo mutuamente respetuoso" y declaró a Cuba lista para "negociaciones honestas".

El diplomático cubano declaró que su gobierno está "presto a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país". Eso sí, anticipó que La Habana defenderá su soberanía e independencia y mantendrá su rumbo "inalterable".

