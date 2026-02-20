Corte Suprema ‘tira’ impuestos globales de Trump y asegura ilegalidad

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de impuestos que trastocaron el comercio mundial.

Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática. El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como "recíprocos" por el republicano, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Trump ya empezó a utilizar los impuestos durante su primer mandato (2017-2021) como una palanca de presión y negociación, pero al volver al poder en enero de 2025 anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Tarifas aduaneras especiales

Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China por los flujos de drogas ilícitas y la inmigración.

"Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles" mediante la IEEPA, "lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios", explica el alto tribunal.

La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias anteriores de tribunales inferiores, según los cuales los aranceles que Trump impuso en virtud de la IEEPA eran ilegales.

Donald Trump says the Supreme Court Justices who voted against tariffs are a "disgrace to our nation." pic.twitter.com/GYix9HZigm — wR (@WeReporter) February 20, 2026

Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se extralimitó en su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno.

El gobierno canadiense aplaudió la posición del Tribunal Supremo sobre los aranceles impuestos por Trump y aseguró que estos "causaron un inmenso caos económico, aumentando los costos para las familias y las empresas en todo nuestro país".

Canadá, el país del G7 más afectado por los aranceles de Trump, añadió que la decisión de la máxima autoridad jurídica del país refuerza su posición de que los aranceles "son injustificados".

Cabe destacar que el mandatario estadounidense calificó la decisión de la Corte Suprema como "una vergüenza" cuando fue notificado de la decisión.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.