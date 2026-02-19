Donald Trump ordena desclasificar archivos de ovnis y vida extraterrestre en poder del gobierno de EUA

El presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump, emitió una órden directa a varias agencias federales para comenzar la desclasificación de archivos sobre ovnis y vida extraterrestre que se han acumulado durante décadas dentro de la unión americana, así como en otros países.

A través de sus redes sociales, el mandatario norteamericano señaló que emitió la orden debido al enorme interés que hay entre la población y autoridades internacionales sobre los hoy también conocidos como fenómeno anómalo no identificado (FANI).

¿Qué dijo Donald Trump sobre los archivos ovnis?

De acuerdo con el mismo presidente Donald Trump, se le ordenó al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias federales, iniciar con el proceso de identificación y divulgación de los archivos gubernamentales que tratan sobre ovnis y vida extraterrestre en general.

"Con base en el gran interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI)”, se lee en lo publicado por Trump.

Por otro lado, señaló que también será revelada toda la información conectada a estos casos, esto con la finalidad de informar a nivel internacional sobre estos fenómenos.

Imágenes y videos de de ovnis desclasificados por el Pentágono

Es importante mencionar que a pesar del anuncio del presidente Donald Trump sobre la desclasificación de archivos ovnis y vida extraterrestre, desde hace un par de años el mismo Pentágono ha ido desclasificando varios videos y reportes de estos fenómenos.

En gran medida, las imágenes y videos que se han desclasificado hasta el momento por las autoridades de los Estados Unidos, fueron tomadas por miembros de las fuerzas militares de EUA durante sus pruebas y misiones aéreas.

Hoy en día, existen videos confirmados como reales en donde se aprecian objetos voladores de grandes dimensiones viajando cerca de naves militares, así como avistamientos en zonas específicas de EUA y otras partes del mundo.

