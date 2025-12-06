Tiroteo masivo en Sudáfrica, deja 11 muertos, incluidos tres menores; y 14 heridos

Un tiroteo sacudió Sudáfrica ocurrido en un shebeen (establecimiento de alcohol clandestino) del barrio Atteridgeville, en Pretoria, dejó 11 muertos y 14 personas heridas durante la madrugada del 6 de diciembre de 2025. Tres hombres armados abrieron fuego dentro del local clandestino, donde decenas de clientes consumían bebidas.

Las víctimas incluyen ocho adultos y tres menores:



Un niño de 3 años

Otro menor de 12 años

Una adolescente de 16 años

La policía recibió el aviso dos horas después del ataque y desplegó unidades especiales para localizar a los responsables.

Reuters El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 6 de diciembre de 2025 y es uno de los episodios más mortíferos registrados en el país en los últimos meses.

Cronología del ataque y primeras pistas

El tiroteo comenzó poco después de las 4:15 de la mañana dentro del Albergue Saulsville. Los atacantes dispararon de manera indiscriminada y huyeron antes de que llegaran las autoridades.

Investigadores forenses revisan casquillos, cámaras de seguridad y testimonios. Las hipótesis apuntan a una disputa por el control del local ilegal o un ajuste de cuentas.

Víctimas en estado crítico y duelo en la comunidad

Catorce heridos permanecen hospitalizados, varios en condición crítica. Vecinos reportaron escenas de pánico y familias buscando a sus parientes entre los escombros.

Organizaciones civiles denunciaron que los menores fallecidos vivían cerca del local y lo visitaban con familiares durante reuniones nocturnas, fenómeno común en zonas vulnerables.

Los shebeens son focos persistentes de violencia

Los bares sin licencia son un problema recurrente en Sudáfrica. Entre abril y septiembre, la policía cerró casi 12 mil locales ilegales y detuvo a más de 18 mil 600 personas por tráfico de alcohol.

Expertos señalan que la combinación de armas accesibles y puntos clandestinos alimenta la violencia letal, especialmente en Pretoria, Johannesburgo y Ciudad del Cabo.

Una tendencia nacional en aumento

El ataque de Pretoria se suma a otros episodios recientes, como la muerte de siete jóvenes en Philippi East en noviembre. La escalada de homicidios llevó a medidas extraordinarias, como la suspensión temporal de rutas de taxis ligadas a pandillas.

Analistas advierten que la fragmentación criminal y la falta de regulación del alcohol podrían generar más episodios similares si no se fortalecen los controles.

