Tiroteo masivo en Sudáfrica, deja 11 muertos, incluidos tres menores; y 14 heridos
Autoridades buscan a tres sospechosos del tiroteo en Pretoria, Sudáfrica; que dejó 11 muertos, incluidos niños, en uno de los ataques más graves del año.
Un tiroteo sacudió Sudáfrica ocurrido en un shebeen (establecimiento de alcohol clandestino) del barrio Atteridgeville, en Pretoria, dejó 11 muertos y 14 personas heridas durante la madrugada del 6 de diciembre de 2025. Tres hombres armados abrieron fuego dentro del local clandestino, donde decenas de clientes consumían bebidas.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Las víctimas incluyen ocho adultos y tres menores:
- Un niño de 3 años
- Otro menor de 12 años
- Una adolescente de 16 años
La policía recibió el aviso dos horas después del ataque y desplegó unidades especiales para localizar a los responsables.
Cronología del ataque y primeras pistas
El tiroteo comenzó poco después de las 4:15 de la mañana dentro del Albergue Saulsville. Los atacantes dispararon de manera indiscriminada y huyeron antes de que llegaran las autoridades.
Investigadores forenses revisan casquillos, cámaras de seguridad y testimonios. Las hipótesis apuntan a una disputa por el control del local ilegal o un ajuste de cuentas.
Víctimas en estado crítico y duelo en la comunidad
Catorce heridos permanecen hospitalizados, varios en condición crítica. Vecinos reportaron escenas de pánico y familias buscando a sus parientes entre los escombros.
Organizaciones civiles denunciaron que los menores fallecidos vivían cerca del local y lo visitaban con familiares durante reuniones nocturnas, fenómeno común en zonas vulnerables.
Los shebeens son focos persistentes de violencia
Los bares sin licencia son un problema recurrente en Sudáfrica. Entre abril y septiembre, la policía cerró casi 12 mil locales ilegales y detuvo a más de 18 mil 600 personas por tráfico de alcohol.
Expertos señalan que la combinación de armas accesibles y puntos clandestinos alimenta la violencia letal, especialmente en Pretoria, Johannesburgo y Ciudad del Cabo.
Una tendencia nacional en aumento
El ataque de Pretoria se suma a otros episodios recientes, como la muerte de siete jóvenes en Philippi East en noviembre. La escalada de homicidios llevó a medidas extraordinarias, como la suspensión temporal de rutas de taxis ligadas a pandillas.
Tiroteo en escuela de Suecia deja varios muertos y heridos
Analistas advierten que la fragmentación criminal y la falta de regulación del alcohol podrían generar más episodios similares si no se fortalecen los controles.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.