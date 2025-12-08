Terremoto en Japón de magnitud 7.6; emiten alerta de tsunami

Un fuerte terremoto volvió a azotar Japón ahora con una magnitud de 7.6 hoy lunes 8 de diciembre de 2025, por lo que se emitió una alerta de tsunami para las costas niponas.

El terremoto se registró en la costa este de la prefectura de Aomori alrededor de las 23:15 (hora local) de este lunes, y se emitió una alerta de tsunami a las 23:17 para la costa del Pacífico de las prefecturas de Aomori, Iwate y la costa central de Hokkaido.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Se actualiza a terremoto de magnitud 7.6

Aunque en un principio se estimó una magnitud de 7. 2, la Agencia Meteorológica de Japón aclaró que se estableció que el fuerte sismo registrado fue de 7.6.

Evacuación inmediata

De acuerdo con las autoridades, las personas que se encuentren en la zonas costeras o a orillas de ríos deben evacuar inmediatamente a un lugar seguro, de preferencia a un edificio porque ante un sismo de gran magnitud los tsunamis no tardan en llegar.

"No abandone un lugar seguro hasta que se levante la alerta... … las fuertes corrientes continuarán, así que por favor no entre al océano ni se acerque a la costa".

¿En dónde fue el epicentro del terremoto de Japón?

El epicentro se ubicó frente a la costa este de la prefectura de Aomori, aproximadamente a 80 kilómetros al este-noreste de Hachinohe, con una profundidad de 50 kilómetros.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

