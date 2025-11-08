VIDEO: Tornado arrasa en Brasil y deja 6 muertos y cientos de heridos en Paraná
Imágenes compartidas vía redes sociales, muestran a casas, comercios y avenidas completamente destrozadas por el paso del tornado en Paraná, Brasil.
Un devastador tornado arrasó con la localidad de Paraná al sur de Brasil dejando un saldo preliminar de seis personas sin vida y cientos de heridos. De acuerdo con reportes dados a conocer por agencias y medios internacionales, fue la zona de Rio Bonito do Iguaçu la más afectada por este desastre natural.
A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se comenzaron a difundir imágenes y videos que muestran decenas de casas, locales y edificios completamente destruidos por el tornado que es considerado como la catástrofe más grande de la entidad, esto según el gobernador Ratinho Júnior.
Passaram informações que ventos fortes e tempestades destruíram grande parte Estado do PR.— Marta Rosa (@martarosamrs) November 8, 2025
Um poderoso tornado de mais de 1000km/h atingiu a cidade Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na tarde de hoje.
Há relatos de ventos fortes e tempestades causaram danos à infraestrutura,… pic.twitter.com/vXdJtJ5xOJ
#ATENCIÓN | Ya hay videos de tornados de este histórico brote. 🌪— StratosWeather⛈️🌪🌈 (@StratosWeather) November 8, 2025
Arriba: Turvo, #Paraná, #Brasil
Tipo: Supercelular.
Abajo: CampoGrande, #Misiones, #Argentina.
Tipo: No supercelular.
Esta línea de tormentas severas sigue su curso sobre el Sudeste de Brasil. ⚠️ pic.twitter.com/0xYznwggXP
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Tornado en Paraná, Brasil deja 6 muertos y cientos de heridos
De acuerdo con el Simepar, el servicio meteorológico del estado de Paraná, Brasil, el tornado afectó cerca del 90% de las viviendas y edificios comerciales de la localidad, esto debido a que presentó rachas de viento superiores a los 250 kilómetros por hora.
Información recabada por CNN Latinoamérica, señala que de momento suman seis personas sin vida y más de 400 lesionados por el desastre natural. Las víctimas en Rio Bonito do Iguaçu son tres hombres de 49, 53, 57 y 83 años de edad, así como dos mujeres de 47 y 14 años respectivamente.
A pesar de la cifra preliminar dada a conocer, autoridades locales estiman que con el paso de las horas el número de víctimas mortales pueda incrementar, pues se mantienen los reportes de varias personas desaparecidas en la zona.
¡Gigantes destructivos! Los tornados categoría 5 que han sido catastróficos
El Gobierno de Estados Unidos confirmó el regreso de los tornados categoría 5, fenómenos calificados como “monstruos” por su capacidad de destrucción.
Mantienen alerta por desastres naturales en Paraná
Derivado del desastre natural antes mencionado, autoridades de Paraná, Brasil declararon el estado de calamidad pública, lo cual genera que el gobierno pueda adoptar medidas de emergencia en materia de movilidad, recursos y solicitud de apoyo federal.
De momento se reporta que elementos de emergencia y seguridad pública se encuentran laborando en la zona para el rescate de personas afectadas y demás desastres reportados en la entidad.
Oso se pasea frente a museo en Japón; hay alerta por ataques
Prevén afectaciones en Río de Janeiro y Espírito Santo
Luego de que se diera a conocer esta información, se dio a conocer que los pronósticos del clima en Brasil estiman afectaciones por el mismo fenómeno en las zonas de Río de Janeiro y Espírito Santo, sin embargo, se prevé que el tornado se desplace por el mar hacia el próximo domingo 9 de noviembre.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.