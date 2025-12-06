Argentina recibe los primeros seis aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca

Argentina presentó en Río Cuarto los primeros seis aviones F-16 de un total de 24 adquiridos a Dinamarca. El acto, encabezado por el presidente Javier Milei, marcó la recuperación de capacidades que el país no tenía desde hace más de una década. La llegada de estas aeronaves reactiva el poder de vigilancia y demuestra la apuesta del Gobierno por reconstruir la defensa nacional.

Las aeronaves, revisadas y modernizadas bajo el paquete MLU, fortalecen el sistema de control aéreo con tecnología que antes no estaba disponible en el país. Para el Gobierno, esta incorporación representa un hito estratégico que responde a necesidades de seguridad y soberanía.

“Estos aviones son símbolo de la Argentina que estamos construyendo. Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”.



El Presidente Javier Milei recibió los nuevos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. pic.twitter.com/haJuzt6x9d — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 6, 2025

Una compra histórica para modernizar la flota

El contrato contempla 24 F-16 por cerca de 300 millones de dólares. Es la inversión militar más relevante en 50 años y sustituye a los Mirage retirados entre 2015 y 2017. La operación incluye entregas escalonadas hasta 2028.

Para especialistas, la adquisición impulsa la modernización militar de Argentina y la reposiciona en el mapa regional. También abre la puerta a ejercicios conjuntos y cooperación técnica con países que operan la misma plataforma.

¿Por qué estos F-16 marcan una diferencia clave?

Las aeronaves provienen de la Fuerza Aérea de Dinamarca, que las reemplaza con F-35. Llegan con radar AESA, aviónica actualizada y varias décadas de vida útil.

El Presidente Javier Milei firmó el Libro de Oro del Escuadrón F-16 en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea Argentina. pic.twitter.com/TTkTCGCSzV — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 6, 2025

La actualización permite que Argentina opere un avión competitivo en misiones de patrullaje y disuasión. Su integración refuerza la protección del espacio aéreo y mejora la respuesta ante amenazas.

Un acto que buscó enviar un mensaje político

Los F-16 sobrevolaron puntos icónicos de Buenos Aires antes de aterrizar en Córdoba. Según Milei, el despliegue permitió que el país viera “a sus ángeles protectores”.

El Presidente Javier Milei junto al personal de la Fuerza Aérea Argentina en el Área Material Río Cuarto. pic.twitter.com/qJLGwyzK8u — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 6, 2025

El presidente criticó a gobiernos anteriores por el deterioro de las Fuerzas Armadas. Aseguró que su administración trabaja para recuperar capacidades perdidas y profesionalizar la defensa.

Nuevo liderazgo en el Ministerio de Defensa

Carlos Alberto Presti asumió como ministro, primer militar en ocupar ese cargo desde 1983. Reemplaza a Luis Petri, responsable de firmar el acuerdo con Dinamarca.

Con este cambio, el Ejecutivo busca acelerar reformas dentro del sector y fortalecer la conducción estratégica del instrumento militar.

