Se inunda el museo del Louvre en Francia y cientos de obras sufren daños

Un incidente en el Museo del Louvre ha provocado una enorme decepción por la preservación del arte, ya que una fuga de agua en una tubería provocó una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Obras dañadas por inundación en el museo del Louvre

El derrame de agua afectó entre 300 y 400 obras, entre documentos y arte, en su mayoría, entre documentación de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los cuales estaban guardados en la biblioteca del departamento de antigüedades egipcias.

El museo informó que el daño en las tuberías ocurrió a finales de noviembre, pero hicieron el informe oficial hasta el domingo 7 de diciembre. Las autoridades del museo Louvre aseguraron que, por fortuna, no hubo daños en las piezas patrimoniales más valiosas que tienen.

Sin embargo, los documentos afectados serán sometidos a un proceso de secado y restauración , con la esperanza de que se puedan reincorporar a los archivos, aunque algunos de ellos sí sufrieron daños que son considerados irreparables.

¿Por qué se inundó el museo del Louvre?

El origen del incidente fue una válvula abierta por error dentro del sistema de calefacción y ventilación del ala habilitada para la biblioteca . Una red que había sido declarada como obsoleta y que, supuestamente, llevaba meses desconectada.

De hecho, la tubería estaba programada para ser sustituida en septiembre del 2026, pero el incidente ha provocado que sea una prioridad que debe arreglarse, incluso antes de terminar el 2025.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.