VIDEO: Activistas lanzan pastel a las joyas de la corona británica

La Torre de Londres cerró temporalmente este sábado por la mañana después de que cuatro activistas grabaran un video en el que arrojan natillas y crumble de manzana contra la vitrina que protege las joyas de la corona británica. El hecho ocurrió ante decenas de turistas sorprendidos y derivó en la detención inmediata de los responsables.

El grupo Take Back Power, que publicó el video en redes, buscó llamar la atención sobre su exigencia de crear una asamblea ciudadana con capacidad para imponer impuestos a los más ricos. La protesta no dañó las joyas, pero abrió un debate sobre la seguridad de uno de los símbolos más valiosos del Reino Unido.

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS



Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.



We need a House of the People to tax the rich.



Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd — Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025

¿Qué muestran las imágenes del ataque?

El video difundido por Take Back Power muestra a dos activistas abriendo sus abrigos para revelar camisetas con el lema “Recuperar el poder”. Uno golpea una bandeja con crumble contra el cristal de seguridad, mientras el otro arroja repetidas veces una tina de natillas amarillas.

La escena genera confusión entre los visitantes, que observan cómo el personal intenta frenar el acto. Las imágenes se viralizaron en minutos y dieron impulso mediático a la nueva agrupación.

¿Por qué las joyas de la corona británica se volvieron objetivo?

Los manifestantes eligieron este símbolo nacional para denunciar lo que describen como una “democracia colapsada”. Según el grupo, atacar un ícono de poder económico y político amplifica su mensaje sobre desigualdad.

El impacto radica en la repercusión pública, cualquier incidente en torno a las joyas de la corona británica provoca atención internacional y reabre debates sobre el papel de la monarquía.

¿Hubo daños a la Corona Imperial del Estado?

Historic Royal Palaces confirmó que la vitrina blindada resistió el impacto sin daños. La Corona Imperial del Estado, usada por el rey en actos oficiales, permaneció intacta.

El cierre temporal se limitó a unas horas por la investigación policial. La atracción funciona con normalidad y la seguridad no mostró fallas según el primer reporte.

¿Quiénes son los activistas detrás del ataque?

Take Back Power se define como un movimiento de resistencia civil no violenta que busca reformas fiscales profundas. La protesta fue su primera acción de alto perfil.

Expertos en movimientos sociales señalan que este tipo de actos performativos aumentan su visibilidad, aunque pueden generar rechazo entre sectores que consideran excesivo atacar patrimonio histórico.

