Acusan a exagente de la DEA de lavar millones de dólares y conseguir armas para el CJNG

Un exagente de alto nivel de la DEA y un asociado han sido acusados de asociación delictuosa para lavar millones de dólares y obtener armas de fuego y explosivos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha sido designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, según un acta de acusación.

Paul Campo, de 61 años, de Oakton, Virginia, quien se retiró de la DEA en 2016 después de una carrera de 25 años, enfrenta cuatro cargos federales de asociación delictuosa relacionados con presunto narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero. Los mismos cargos fueron presentados contra su asociado, Robert Sensi, de 75 años, de Boca Ratón, Florida.

Operación encubierta

La acusación presentada por un jurado en Manhattan dice que Campo y Sensi hicieron tratos con una fuente confidencial que se hacía pasar por miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero que en realidad era un informante de la DEA. El secretario de Estado Marco Rubio designó al grupo como organización terrorista extranjera en febrero.

Campo presumió de su experiencia previa en la policía durante conversaciones con la fuente, dijeron las autoridades. Comenzó su carrera como agente de la DEA en Nueva York y ascendió a subdirector de operaciones financieras de la agencia.

Él y Sensi acordaron lavar alrededor de 12 millones de dólares para el cártel y convirtieron alrededor de 750 mil dólares en efectivo a criptomoneda para el grupo. También proporcionaron un pago por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína que, según les dijeron, se distribuiría y vendería en Estados Unidos por alrededor de 5 millones de dólares, y obtendrían una parte de las ganancias.

Asimismo afirmaron que investigarían cómo adquirir drones comerciales y armas de grado militar para el cártel , incluyendo rifles semiautomáticos AR-15, carabinas M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes.

"Según la acusación, Paul Campo y Robert Sensi se asociaron para ayudar al CJNG, uno de los cárteles mexicanos más notorios que es responsable de innumerables muertes a través de la violencia y el tráfico de drogas en Estados Unidos y México", dijo Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado. "Al participar, Campo traicionó la misión que se le confió durante su carrera de 25 años con la DEA".

El administrador de la DEA, Terrance Cole, agregó en el mismo comunicado que, aunque Campo ya no está empleado por la DEA, la actividad de que se le acusa deshonra a los actuales oficiales y socava la confianza pública en la policía.

Ambos fueron detenidos el miércoles en Nueva York. Las autoridades advirtieron que la acusación en contra del exagente de la DEA envía un mensaje contundente: "Quienes traicionen la confianza pública, ya sea en el pasado o en el presente, rendirán cuentas con todo el peso de la ley".

