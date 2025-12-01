Nicolás Maduro se queda sin opciones; Donald Trump le habría puesto ultimátum durante llamada telefónica

La tensión en Venezuela ha crecido durante las últimas semanas y las opciones se reducen para Nicolás Maduro . Estados Unidos y gran parte del pueblo venezolano exigen que deje su cargo y se vaya del país, un escenario que parece cada vez más posible ante un creciente conflicto.

De acuerdo con la agencia de Reuters, Maduro y Donald Trump tuvieron una llamada telefónica en la que el mandatario venezolano le habría hecho varias solicitudes al presidente estadounidense para poder tener "garantías" si aceptaba dejar el cargo e irse del país, pero todas furon rechazadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Trump rechaza solicitudes de Nicolás Maduro

Reuters señala que sus fuentes consultadas han revelado que Maduro se queda sin opciones para dimitir y dejar el país. "Maduro le dijo a Trump que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de sanciones estadounidenses y el fin de un caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional", señalaron.

Asimismo, revelan que Maduro también habría solicitado que se levanten las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, todos ellos acusados por el gobierno estadounidense. Por último, habría pedido que la vicepresidenta Delcy Rodríguez diriga el gobierno interno hasta las nuevas elecciones.

Sin embargo, Donald Trump habría rechazado la mayoría de estas solicitudes y le habría dicho que tiene una semana para abandonar el país, algo que Maduro no habría respetado y por eso Estados Unidos habría cerrado el espacio aéreo de Venezuela.

Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Desde hace meses ha ido en aumento la tensión entre ambos gobiernos. Estados Unidos ha atacado supuestos barcos de tráfico de drogas del Caribe, ha amenazado con realizar operaciones militares en tierras venezolanas y también designó al Cártel de los Soles como grupo terrorista, en donde pusieron a Nicolás Maduro como su líder.

La presencia militar de Estados Unidos en las costas de Venezuela ha incrementado la incertidumbre ante un posible escenario violento que busca terminar con el gobierno de Maduro.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.