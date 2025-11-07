Inteligencia de Seguridad mexicana frustra atentado iraní contra la embajadora de Israel, Einat Kranz Neiger

Un funcionario del gobierno de los Estados Unidos (EUA) confirmó que a finales del pasado 2024 el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, intentó asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger en medio de los conflictos que se mantuvieron en medio oriente hasta este 2025.

De acuerdo con una fuente de la agencia Reuters, el intento de asesianto en contra de Kranz Neiger fue frustrado y actualmente no existe ninguna amenaza latente contra la representante de Israel en la República Mexicana.

México denuncia ante la ONU el genocidio en Gaza [VIDEO] La delegación mexicana estuvo encabezada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en nombre de la titular del ejecutivo.

¿Cómo fue el intento de atentado contra la embajadora de Israel en México?

La información que se ha dado a conocer hasta el momento señala que a pesar de que se logró frustrar el ataque a finales de 2024, el complot e intento de asesinato de la embajadora de Israel en México estuvo activo a lo largo de la primera mitad de este 2025, sin embargo no se reportaron incidencias graves.

Este es solo el último episodio de una larga historia de ataques letales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquier persona que discrepe con ellos a nivel mundial, algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde Irán tiene presencia -señaló la fuente gubernamental de la agencia internacional.

A pesar de la información emitida por altos funcionarios de EUA, por motivos de seguridad no se reveló cómo fue el intento de asesinato de la embajadora Einat Kranz Neiger, además de que tampoco se detalló cómo fue el operativo para frustrar el ataque organizado por extremistas de Irán.

🚨 Irán planeó asesinar a la embajadora de Israel en México



Según funcionarios de EU e Israel, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán planeó asesinar a la embajadora Einat Kranz-Neiger



🚨 Irán planeó asesinar a la embajadora de Israel en México

Según funcionarios de EU e Israel, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán planeó asesinar a la embajadora Einat Kranz-Neiger

El complot habría sido frustrado el verano pasado

Gobierno de Israel agradece a México por frustrar el ataque

Pese a lo antes mencionado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel emitió un comunicado recuperado por agencias internacionales, en el cual agradeció a los servicios de Inteligencia y Seguridad de México, gracias a que fueron vitales para frustrar el atentado en contra de la embajadora.

De acuerdo con la inteligencia de seguridad de Estados Unidos, desde el inicio de los conflictos entre Irán e Israel se encontraron diversos indicios de que el grupo islámico estaba buscando activamente objetivos políticos israelíes en América Latina.

