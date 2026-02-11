Estados Unidos cierra de manera inmediata el espacio aéreo de El Paso y autoriza fuerza letal

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos cerró de manera inmediata el espacio aéreo de El Paso, en Texas, cerca de la frontera con México, por razones de seguridad durante un periodo de 10 días.

Esta medida restringe de manera temporal todos los vuelos hacia y desde El Paso, Texas y una zona del Sur de Nuevo México. Quienes no respeten esta pausa serán detenidos e interrogados.

|Administración Federal de Aviación de Estados Unidos

¿Por qué se cerró el espacio aéreo?

De acuerdo con el sitio web de la Administración Federal de Aviación , esta medida se clasifica como "Espacio Aéreo de Defensa (Nacional)" y se debe a "razones de seguridad".

Uso de fuerza letal si no se respeta el cierre del espacio aéreo

El aviso, que se emitió durante la noche del martes 10 de febrero, señala que los pilotos que no cumplan con las restricciones también deben atenerse a "fuerza letal", en caso de que la aeronave represente una "amenaza inminente".

