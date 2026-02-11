Drones de cártel mexicano están detrás del cierre de emergencia del espacio aéreo, confirma EUA

Sean Duffy, Secretario de Transporte de los Estados Unidos, confirmó que los drones de un cártel mexicano provocaron que el espacio aéreo de El Paso, Texas, se cerrara de emergencia, sin embargo, esta amenaza ya fue neutralizada.

A través de su cuenta de X, el secretario señaló que la incursión del cártel fue atendida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) y la amenaza fue neutralizada.

¿Cómo fue el cierre del espacio aéreo en El Paso?

Durante la mañana de este miércoles, la FAA anunció que cerraría de emergencia el espacio aéreo desde El Paso, Texas y una zona del Sur de Nuevo México, por motivos de seguridad y se abriría el próximo 20 de febrero.

La medida se clasificó como "Espacio Aéreo de Defensa (Nacional)" y se ordenó "usar fuerza letal" en caso de que una aeronave representara una "amenaza inminente".

