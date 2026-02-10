Tiroteo masivo en secundaria de Canadá deja varios muertos en Columbia Británica

Durante la tarde-noche de este martes 10 de febrero, autoridades de Canadá reportaron un fuerte tiroteo en una escuela secundaria de la zona de Columbia Británica, lo cual ha dejado un saldo preliminar de nueve personas sin vida, así como un importante operativo de seguridad en el área.

Medios internacionales como CNN, dieron a conocer que los hechos se registraron al interior de la Escuela Secundaria Tumbler Ridge alrededor de las 13:20 horas, tiempo local, destacando que también se reportaron decenas de personas heridas.

¿Qué pasó en Columbia Británica, Canadá este 10 de febrero?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, el tiroteo en la escuela secundaria de Canadá dejó una aterradora escena del crimen entre los pasillos y zonas aledañas del lugar de los hechos.

Se refirió que en primera instancia, seis personas fueron encontradas sin vida sobre los pasillos de la zona, además de que había decenas de lesionados a causa de la agresión cometida por un sujeto del cual aún se desconoce la identidad.

Encuentran a dos personas sin vida en zona aledaña a la escuela

Por otro lado, se dio a conocer que metros más adelante se localizaron dos cuerpos sin vida de otras dos personas al interior de una zona residencial aledaña a la escuela en donde ocurrió el tiroteo este 10 de febrero.

Autoridades de Canadá informaron que este caso está siendo vinculado al tiroteo dentro de la escuela en Columbia Británica.

Encuentran sin vida a presunto responsable del tiroteo en Canadá

Luego de la información antes mencionada, la policía de Canadá dio a conocer que se localizó sin vida al presunto tirador en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge.

