¡Adiós! México se despide del Clásico Mundial de Beisbol 2026 con amarga derrota ante Italia

Se acabó el sueño del Clásico Mundial de Beisbol para México. A pesar de que las expectativas estaban más altas que nunca, el combinado azteca se tendrá que conformar con la fase de grupos, luego de haber caído contra Italia en el último partido.

El entrenador Benjamín Gil no pudo realizar el milagro y sufrió un cierre triste para la novena mexicana. Y es que antes de arrancar el torneo, eran uno de los países favoritos para avanzar tan siquiera a cuartos de final, pero no contaban con que los italianos tendrían uno de los mejores torneos de su historia.

México, eliminado del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El grupo B fue muy complicado. Aunque México inició de manera excelente, venciendo 8-2 a Gran Bretaña y después 16-0 a Brasil, los compromisos ante los verdaderos contendientes fueron los que lo sentenciaron.

Primero cayó 5-3 con Estados Unidos, en una derrota que "estaba presupuestada", considerando que los norteamericanos llevaron a su mejor selección al torneo y son el principal candidato al título. El problema llegó con Italia.

La novena mexicana estaba obligada a ganarle a Italia por cualquier marcador para avanzar, pero no lo lograron. Los europeos se impusieron desde temprano y poco a poco se encargaron de controlar el encuentro, hasta que se terminaron por ganar 9-1. Con ese resultado, Estados Unidos e Italia fueron los que avanzaron por el grupo B.

¿Cómo le ha ido a México en el Clásico Mundial de Béisbol?

Para México es normal hacer partidos históricos en el Clásico Mundial, pero no están acostumbrados a llegar lejos. De hecho, en varias ocasiones se han quedado en fase de grupos e incluso se han creado fama de tener "pecho frío" al momento de la verdad.

Su mejor actuación fue en la edición del 2023, en donde vencieron a Estados Unidos en fase de grupos, avanzaron a cuartos de final y vencieron a Puerto Rico, pero en las semifinales cayeron ante Japón por 6-5. La gran noticia es que ganaron el tercer lugar, venciendo a Cuba.

Es por eso que para este 2026 las expectativas eran tan altas, porque México ya había demostrado ser capaz de ganarle a los mejores tres años antes y porque llegó a las últimas instancias; sin embargo, no contaban con un equipo italiano tan contundente.