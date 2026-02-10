Recrudece violencia política en Colombia; secuestran a senadora y presidente Petro denuncia atentado

La violencia política recrudece en Colombia. El presidente Gustavo Petro denunció este martes un supuesto intento de atentado contra su integridad que le impidió llegar el lunes al departamento caribeño de Córdoba por temor a "un ataque contra el helicóptero" en el que viajaba con sus hijos.

"Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten", dijo en Montería, la capital departamental, donde preside un consejo de ministros enfocado en las inundaciones que afectan el noroeste del país.

Según el mandatario, por eso anoche no pudo llegar a Montería, donde era esperado, ya que después de dos horas de vuelo no hubo condiciones de seguridad para el aterrizaje del helicóptero presidencial, por lo cual tuvieron que volar mar adentro.

Intento de atentado contra Petro

"En cambio por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar porque tenía (información de) que al helicóptero le iban a disparar, con mis hijos también, e hice lo que sé hacer, entonces cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué", afirmó.

URGENTE | Iban a asesinar al presidente @petrogustavo.



Petro no dio detalles de su recorrido, que al parecer comenzó en la isla Gorgona, en el Pacífico, donde según dijo hoy en su cuenta de X, estuvo ayer antes de viajar a Montería, en la costa atlántica.

Ninguna autoridad de los organismos de seguridad ha informado del descubrimiento de un supuesto plan para atentar contra el presidente.

A lo largo de su mandato, que comenzó el 7 de agosto de 2022, el presidente colombiano ha denunciado varias veces supuestos planes de atentado en su contra.

En septiembre de 2024 señaló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de terminar ese año en un atentado con un camión cargado con dinamita.

Petro también indicó hoy que antes de la reunión del pasado 3 de febrero en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó retirar del servicio a un general de la policía al que, según dijo, "alguien le dio la orden" de ponerle "sustancias psicoactivas" en uno de los vehículos oficiales donde se desplaza, con el objetivo de "destruir" la crucial reunión en Washington.

"Eso me coloca en una situación de alarma", agregó.

Senadora es secuestrada en una zona guerrillera de Colombia

Asimismo este martes la guardia indígena del departamento colombiano del Cauca encontró con vida a la senadora indígena Aída Quilcué y a miembros de su equipo de seguridad, horas después de que se denunciara que había sido secuestrada.

El vehículo en el que se movilizaba Quilcué fue interceptado por desconocidos en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC, según denunció el presidente Gustavo Petro.

Quilcué pertenece al movimiento oficialista Pacto Histórico, que en 2022 llevó por primera vez a un presidente izquierdista al poder. Durante la campaña en octubre de ese año, la política denunció un atentado en su contra cuando postulaba como senadora.

La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora @aida_quilcue y sus escoltas. Todos están bien.



Además, la justicia condenó a seis soldados por matar a su esposo en 2008, el también líder social Edwin Legarda, en la misma carretera en la que secuestraron a la senadora.

Cientos de municipios en Colombia corren peligro de violencia electoral y presiones de grupos armados para influir en las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026, advierten organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE).

La semana pasada atentaron contra la caravana de vehículos de un senador en Arauca, región fronteriza con Venezuela. El político no viajaba en la camioneta, pero mataron a dos de sus guardaespaldas.

