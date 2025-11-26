VIDEOS: Así fue el voraz incendio que consumió departamentos en Hong Kong y dejó varios muertos

Este miércoles 26 de noviembre se registró un fuerte incendio en varios edificios de departamentos en un complejo de viviendas en Hong Kong que dejó varios muertos y decenas de residentes atrapados; las autoridades realizan las investigaciones y labores de rescate.

Incendio en departamentos de Hong Kong deja varios muertos

De acuerdo con Chou Wing Yin, subjefe de ambulancias el voraz incendio ha dejado al menos 15 heridos y 13 muertos, 9 de ellos incluido un bombero fallecieron en el lugar y otras cuatro personas perdieron la vida en al llegar al hospital. Además, se generó una columna de llamas y humo en el complejo que constaba de ocho bloqueos con alrededor de 2 mil departamentos.

El jefe del Gobierno de Hong Kong, John Lee convocó a una reunión de emergencia y se han comenzado a habilitar refugios para los afectados. Vecinos han expresado su indignación debido a la aparente lentitud en la extinción del incendio. En paralelo, una organización de rescate animal calculó que alrededor de un centenar de mascotas han quedado atrapadas, por lo que se han desplazado ambulancias veterinarias para atender a los animales rescatados.

Difunden videos del incendio en Hong Kong

Mediante redes sociales se compartieron fotos y videos del voraz incendio que rápidamente consumió la construcción en Tai Po, una zona suburbana en los Nuevos Teritorios cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen. En las grabaciones se pueden ver los edificios en llamas y personas sorprendidas pidiendo ayuda.

Cabe mencionar que los andamios de bambú son muy comunes en los proyectos de constricción de Hong Kong, pero el Gobierno informó a principios de año que los eliminaría gradualmente debido a la preocupación de seguridad.

