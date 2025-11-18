Reportan incendio devastador en Oita, Japón; hay más de 170 edificios en llamas

Este martes 18 de noviembre se vive una situación de emergencia en la ciudad de Oita, Japón, donde se registra un incendio devastador que consume una zona residencial.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades japonesas, el incendio está consumiendo aproximadamente 170 edificios y, hasta el momento, se reporta una persona desaparecida.

Alrededor de las 17:45 horas locales, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Oita recibió una llamada de emergencia de un residente de la prefectura de Saganoseki. Pese al trabajo incansable de los servicios de emergencia, 12 horas después el incendio no ha logrado ser controlado y se ha extendido por la zona residencial.

Hasta el momento se reportan al menos 170 casas y otros edificios en llamas y al menos un hombre de la tercera edad se reporta como desaparecido. Asimismo, las autoridades de Oita, Japón, señalan que han evacuado a 175 personas que se refugian en un centro comunitario.

