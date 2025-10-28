Huracán Melissa categoría 5 impacta en Jamaica como un fenómeno “catastrófico”

El huracán Melissa impactó como categoría 5 en Jamaica hoy martes 28 de octubre, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), que catalogó a este fenómeno como "extremadamente peligroso" y "catastrófico".

Horas antes del impacto, la autoridad hizo un último llamado para "proteger la vida" y resguardarse, debido a que los cazahuracanes alertaron sobre la aproximación del ciclón a la costa sur de Jamaica.

#Melissa makes landfall in southwestern Jamaica near New Hope as a powerful category 5 hurricane. For the latest updates visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/4zkLYat3g4 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

¿En dónde impactó el huracán Melissa?

El poderoso huracán impactó al suroeste de Jamaica, cerca de Nueva Esperanza, con vientos de 298 km/h, lo que lo convierte en el ciclón más fuerte de la que se tiene registro en golpear el país.

Huracán Melissa colapsa red eléctrica

En conferencia de prensa, Daryl Vaz, ministro de Ciencia, Energía, Telecomunicaciones y Transporte de Jamaica, señaló que la isla experimentó varios cortes de energía debido a los efectos del huracán.

Por su parte, el primer ministro Andrew Holnes dijo a CNN que el huracán causará "daños catastróficos" en Jamaica, pues no existe infraestructura en esta región o tal vez en ninguna parte del mundo que resista un ciclón de categoría 5 sin algún nivel de daño.

SRE brinda número de emergencia a connacionales

Ante el impacto de Melissa , la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) proporcionó el número de emergencia y atención consular de la Embajada de México en Jamiaca para las y los mexicanos que se encuentran en ese país del Caribe.

Ante los efectos del huracán Melissa en Jamaica, la @SRE_mx recuerda el número de emergencia y atención consular de @EmbaMexJam para las y los mexicanos que se encuentran en ese país del Caribe.



☎️ +1 (876) 832-8711



Recomendamos extremar precauciones y… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 28, 2025

¿Cómo afectará el huracán Melissa?

De acuerdo con el NHC en Jamaica habrá vientos "catastróficos ", inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y vientos destructivos en toda la isla, causando graves daños en infraestructura, cortes de energía y comunicaciones, además de aislamiento de comunidades.

