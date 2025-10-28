Las claves para entender el triunfo del partido de Javier Milei en Argentina y su impacto en Latinoamérica
En exclusiva para adn Noticias, la periodista Luciana Wainer analiza el triunfo de Javier Milei en Argentina, además de su impacto en los jóvenes y Latinoamérica
El pasado domingo 26 de octubre, el partido La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei , logró una victoria sorpresiva en las elecciones legislativas de Argentina, obteniendo el 40.8% de los votos y ampliando significativamente su representación en el Congreso.
Este resultado se produjo a pesar de escándalos de corrupción y un contexto económico adverso, lo que ha generado un intenso debate sobre sus causas y posibles repercusiones en la región, debido a que parecía que no obtendría el gane.
Thank you, Secretary @SecScottBessent, for your kind words and unwavering support. This resounding victory for La Libertad Avanza is a triumph of the Argentine people's unyielding spirit for freedom, prosperity, and the defeat of the socialist scourge that has plagued our nation… https://t.co/OTWISIZl5r— Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025
Factores que explican el triunfo de Milei
En adn Noticias entrevistamos a la periodista
Luciana Wainer
, quien explicó que la victoria de Milei se debe a varios factores:
- En primer lugar, la falta de una oposición sólida y renovada. El peronismo, principal fuerza opositora, ha perdido identidad y capacidad de representar al progresismo, lo que ha dejado un vacío político que Milei ha sabido capitalizar.
- En segundo lugar, el apoyo internacional desempeñó un papel crucial. La oferta de un paquete financiero de 20 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos, condicionado a la victoria de Milei, fortaleció su posición política y económica.
Además, la victoria en la estratégica provincia de Buenos Aires, donde previamente había sido derrotado, demostró un cambio en el electorado y una consolidación de su base de apoyo.
Implicaciones del fortalecimiento de La Libertad Avanza para la política argentina
La victoria del círculo del presidente le otorga a su partido una mayoría significativa en el Congreso, lo que le permitirá avanzar con su agenda de reformas económicas y políticas, como los recortes a Universidades públicas y las pensiones.
Sin embargo, de acuerdo a la comunicadora, también enfrenta desafíos, como la necesidad de construir alianzas con otros sectores y gestionar tensiones internas dentro de su gabinete.
En tanto, la baja participación electoral, con un 67.85% de votantes —la más baja desde el regreso de la democracia en el 83—, refleja un electorado cansado y desilusionado, lo que podría afectar la legitimidad de las reformas propuestas.
¿Qué buscan actualmente los jóvenes en la política?
Ante esto, Luciana explica que hay ciertas características que buscan las generaciones más jóvenes y que los libertarios, en este caso, han sabido captar:
- Los jóvenes perciben a los partidos tradicionales como corruptos o ineficaces, por lo que buscan opciones nuevas que rompan con la “casta política” —como lo llama el líder libertario argentino—.
- Milei y su partido prometen reformas económicas diferentes, aunque polémicas, que llaman la atención de quienes viven en mercados laborales informales o con empleos precarios.
- La personalidad disruptiva y confrontativa de Milei atrae a jóvenes que quieren un cambio inmediato y alguien que “insulte” y desafíe a los políticos tradicionales.
- Los libertarios promueven la autonomía y la reducción del Estado, lo que resuena con jóvenes que buscan independencia económica y menor intervención gubernamental.
- Ven, en este caso, al presidente argentino como parte de una tendencia mundial de líderes anti-establishment, inspirada en figuras como Trump o Bolsonaro, lo que refuerza su legitimidad y atractivo a nivel internacional.
¿El triunfo tendrá repercusiones en Latinoamérica?
El triunfo de Milei se inscribe en una tendencia regional de ascenso de movimientos políticos de derecha y libertarios. Wainer señalan que este fenómeno responde al desgaste de las clases políticas tradicionales y a la búsqueda de alternativas por parte de sectores populares.
En países como Brasil, Chile y México, se observan movimientos similares que podrían fortalecerse a partir del ejemplo argentino.
La influencia de Estados Unidos en la política latinoamericana también podría reconfigurarse, con un mayor apoyo a gobiernos alineados con sus intereses económicos y geopolíticos.
