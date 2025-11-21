Excursión termina en tragedia: Ataque de oso a estudiantes y maestros deja 11 heridos

Un oso grizzly atacó a un grupo de estudiantes y maestros en una ruta de senderismo en la Columbia Británica, Canadá, dejando heridas a 11 personas, dos de ellas de gravedad.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde en la localidad de Bella Coola, a 700 kilómetros al noroeste de Vancouver. La nación Nuxalk indicó que el "agresivo oso" seguía en libertad el jueves por la noche y que agentes de policía y oficiales de conservación estaban en el lugar del ataque.

"Los agentes están armados. Permanezcan en sus casas y lejos de la carretera", indicó en una publicación en Facebook.

¿Cómo fue el ataque de oso Grizzly?

Dos personas sufrieron heridas graves y otras dos presentaban lesiones serias, indicó el portavoz del servicio de emergencias sanitarias, Brian Twaites. Los demás fueron atendidos en el lugar de los hechos.

Veronica Schooner, madre de uno de los alumnos, dijo que mucha gente trató de frenar el ataque, pero un maestro "recibió todo el impacto" y fue una de las víctimas trasladadas en helicóptero desde la zona.

El hijo de 10 años de Schooner, Alvarez, está en la clase de cuarto y quinto grado que fue atacada y estuvo tan cerca del animal que "incluso sintió su pelaje", contó la madre.

"Dijo que el oso pasó corriendo muy cerca de él, pero iba detrás otra persona", añadió.

Según Schooner, algunos niños fueron alcanzados por el spray antiosos mientras los maestros luchaban contra el animal.

La escuela Acwsalcta, un centro independiente administrado por la Primera Nación Nuxalk en Bella Coola, informó de la cancelación de las clases el viernes y agregó que se ofrecerá asistencia.

"Es difícil saber qué decir en este momento tan difícil. Estamos muy agradecidos a nuestro equipo y nuestros estudiantes", apuntó la publicación.

