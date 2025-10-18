Consternación por muerte de querida reportera en accidente automovilístico

Se dio a conocer la muerte de Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, reconocida periodista y reportera, tras sufrir un grave accidente de tránsito. La noticia ha causado consternación, pues apenas tenía 23 años.

El Irreverente, medio para el que trabajaba, fue quien confirmó la noticia y envió su solidaridad y fortaleza a sus seres queridos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué le pasó a Dayanna Patricia Trujillo Guayabo?

Tras varios días de lucha por su vida, falleció la joven comunicadora originaria de Ibagué, Tolima, quien resultó gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido el martes 14 de octubre.

Según los reportes preliminares, la mujer transitaba en su motocicleta cuando, alrededor de las 5:45 de la madrugada de la fecha mencionada, el vehículo colisionó contra un taxi a la altura de la carrera 12 Sur, número 83-90.

La mujer se dirigía desde su domicilio hacia las instalaciones de El Irreverente .

Inmediatamente fue trasladada, sin embargo, durante su estancia hospitalaria permaneció bajo cuidados intensivos y no logró sobrevivir.

Tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos de Medicadiz en La Samaria desde ese día, lamentablemente falleció hace unos instantes -indicó el medio en su pronunciamiento.

En la información también se destacó su profesionalismo y dedicación al trabajo.

Dayanna fue una periodista comprometida, talentosa y llena de vocación. Se destacó por su manera única de narrar las noticias a través de videos, donde combinaba cercanía, claridad y sensibilidad para conectar con la gente. Su pasión por informar y su carisma natural la convirtieron en una de las voces más queridas de la reportería local

“Hoy despedimos a una periodista que amaba su oficio, que trabajaba con entrega y que siempre buscó contar las historias con el alma. Su legado permanecerá en cada palabra, en cada video y en el recuerdo de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella”, agregó.

Amigos y colegas le dieron el último adiós en una misa de conmemoración celebrada este sábado 18 de octubre en la catedral de Ibagué.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.