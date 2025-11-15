Al menos cuatro muertos tras explosión de fábrica en Pakistán

Una fuerte explosión registrada el sábado en una fábrica de fuegos artificiales en el sur de Pakistán dejó al menos cuatro muertos y 11 heridos, informaron la policía y personal de un hospital.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron densas columnas de humo elevándose desde un edificio colapsado donde se fabricaban petardos, en la ciudad de Hyderabad, en la provincia de Sindh. El jefe de policía de la ciudad, Adeel Chandio, indicó que los rescatistas trasladaron a muertos y heridos a un hospital.

Señaló que aún se desconoce la causa de la explosión.

El gobierno de Sindh explicó en un comunicado que una investigación determinará si la fábrica tenía permiso para fabricar fuegos artificiales y si seguía los procedimientos de seguridad.

"Debe investigarse de inmediato el estatus legal de la fábrica. Es necesario determinar si se contaba con la licencia legal y si se cumplían los principios de seguridad requeridos para la fabricación de fuegos artificiales", dijo el ministro del Interior de Sindh, Zia ul Hassan Lanjar.

Las explosiones en instalaciones de fuegos artificiales son comunes en Pakistán en ocasiones por el precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por prácticas ilegales en el sector de la construcción.

En agosto, cinco personas murieron cuando una explosión arrasó un sitio de almacenamiento de fuegos artificiales en la ciudad portuaria sureña de Karachi.

