Ataque armado en contra de caravana de Daniel Noboa, presidente de Ecuador; hay detenidos

Este martes 7 de octubre, un grupo de manifestantes atacaron a balazos a una caravana oficial en la que viajaba el presidente de Ecuador, Daniel Noboa . El automóvil en el que se encontraba el primer mandatario fue emboscado y atacado mientras circulaba por la provincia de Cañar.

El presidente y su equipo se dirigían a un evento en el que se disponía a anunciar la construcción de una planta de tratamiento en la provincia y a entregar el convenio de financiamiento para la construcción del sistema de alcantarillado de Quilloac. Tras el ataque, Daniel Noboa resultó ileso y continuó con su plan de trabajo. Se reportaron al menos cinco detenidos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Atacan a balazos el vehículo del presidente de Ecuador

De acuerdo con los primeros reportes, el convoy del presidente Daniel Noboa circulaba por calles de Cañar cuando fue rodeado por un grupo de al menos 500 personas. Los manifestantes comenzaron a golpear el auto del primer mandatario con piedras.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

En un momento, la caravana también fue atacada a balazos durante la protesta que intentaba impedir que Daniel Noboa entregara la obra destinada a mejorar la vida de las comunidades de la zona. El gobierno de Ecuador emitió un mensaje en redes sociales con el que condenó el ataque.

“Obedeciendo órdenes de radicalización, atacaron una caravana presidencial en la que viajaban civiles. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad”, se lee en la publicación del gobierno ecuatoriano.

Detienen a atacantes de Daniel Noboa

Tras el ataque, el gobierno de Ecuador reportó que el presidente, Daniel Noboa, había resultado ileso, por lo que decidió continuar con el programa del día y acudió al evento en el que lo esperaban.

Por su parte, John Reimberg, ministro del Interior ecuatoriano, informó que cinco personas fueron detenidas por la Policía Nacional de Ecuador por el ataque al convoy del presidente, Daniel Noboa . Asimismo, se dio a conocer que los detenidos serán procesados por los delitos de terrorismo e intento de asesinato.

En adn Noticias condenamos cualquier tipo de violencia, por lo que hacemos un llamado a la prudencia en las desavenencias políticas.