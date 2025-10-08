Llegan a territorio nacional los 6 mexicanos que permanecían retenidos en Israel
Detenidos en Israel por la Flotilla Global Sumud a Gaza, mexicanos regresan a territorio nacional como “héroes de ayuda humanitaria”, tras semanas de retención.
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
- Los 6 mexicanos, activistas de la Flotilla Global Sumud, fueron interceptados por fuerzas israelíes en aguas internacionales el 1º de octubre
- Transportaban ayuda humanitaria a Gaza en medio del conflicto recrudecido desde los ataques de Hamás en 2023
- Tras la detención en el puerto de Ashdod fueron traslados a una prisión al sur de Israel junto a 171 activistas más
- Denunciaron vejaciones y maltratos durante su retención por parte de autoridades israelíes
- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, su titular Juan Ramón de la Fuente, y el embajador Mauricio Escanero, gestionaron su expulsión a Jordania y vuelo desde Estambul, cubriendo los gastos de repatriación
- Este 8 de octubre de 2025, los connacionales arribaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM)
- El vuelo TK184 de Turkish Airlines les proporcionó el viaje, revisión médica, trámite migratorio y una cálida bienvenida
- Los mexicanos son: Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán (estudiante de la UNAM), Carlos Pérez Osorio (quien alertó), Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán