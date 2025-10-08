inklusion.png Sitio accesible
Internacional
Trump bromea con anexar Canadá a EUA

Trump bromea sobre anexar Canadá como estado 51; Carney lo toma con humor, pero la relación bilateral muestra tensiones crecientes.

Publicado por: Ximena Ochoa

Durante una reunión con el primer ministro canadiense Mark Carney, Donald Trump hizo un comentario sobre convertir a Canadá en el estado número 51 de EUA, lo que generó atención y cierta incomodidad.

  • Aunque la interrupción sorprendió, Carney tomó la broma con una sonrisa y la reunión continuó de manera cordial.
  • El incidente refleja un deterioro en la relación bilateral desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero, especialmente por sus comentarios sobre Canadá.
  • Trump hizo el comentario mientras Carney elogiaba su desempeño en política exterior, enumerando conflictos internacionales que Trump supuestamente había ayudado a resolver.
  • El presidente volvió a mencionar la idea de que Canadá se uniera a EUA durante un discurso ante generales, relacionándolo con la participación de Ottawa en el proyecto de defensa antimisiles Golden Dome.

Estados Unidos
Canadá
Donald Trump
