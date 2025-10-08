Trump bromea con anexar Canadá a EUA

Durante una reunión con el primer ministro canadiense Mark Carney, Donald Trump hizo un comentario sobre convertir a Canadá en el estado número 51 de EUA, lo que generó atención y cierta incomodidad.

Aunque la interrupción sorprendió, Carney tomó la broma con una sonrisa y la reunión continuó de manera cordial.

y la reunión continuó de manera cordial. El incidente refleja un deterioro en la relación bilateral desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero, especialmente por sus comentarios sobre Canadá.

desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero, especialmente por sus comentarios sobre Canadá. Trump hizo el comentario mientras Carney elogiaba su desempeño en política exterior, enumerando conflictos internacionales que Trump supuestamente había ayudado a resolver.

en política exterior, enumerando conflictos internacionales que Trump supuestamente había ayudado a resolver. El presidente volvió a mencionar la idea de que Canadá se uniera a EUA durante un discurso ante generales, relacionándolo con la participación de Ottawa en el proyecto de defensa antimisiles Golden Dome.

