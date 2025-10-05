Zarpa de nuevo el buque Escuela “Cuauhtémoc” tras la muerte de los 2 cadetes hace meses
Con una ruta de Nueva York rumbo a México, se vigila de cerca tras el accidente del 17 de mayo en el Puente de Brooklyn que dejó muertos y más de 20 heridos.
Actualizado el 05 octubre 2025 14:32hrs
- Zarpó del muelle 86 en Manhattan con 167 tripulantes, rumbo a Cozumel, México
- Insignia de la Armada de México, el 17 de mayo de 2025 tuvo un accidente en el Puente de Brooklyn durante una maniobra de zarpe
- Fue causado por una falla mecánica y fuerte corriente
- En el choque colapsaron los tres mástiles, resultando en la muerte de dos tripulantes
- Las víctimas fueron la cadete América Yamilet Sánchez y el marinero Adal Jair Maldonado Marcos
- También resultaron heridas a 22 miembros de la tripulación de 277 personas a bordo
- Tras llegar a Nueva York el 14 de mayo para su gira de buenas voluntades, quedó varado por casi cinco meses para reparaciones
- La Secretaría de Marina investigó el incidente y apoyó a las familias de las víctimas