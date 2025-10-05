inklusion.png Sitio accesible
Donald Trump ordena federalizar integrantes de la Guardia Nacional tras protestas crecientes en Chicago

El presidente de EUA busca que 300 efectivos Chicago protejan agentes federales y activos del ICE tras las protestas por las redadas, disturbios y el tiroteo.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Autorizan el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago
  • Federalizan 300 tropas de Illinois para proteger agentes federales y activos de ICE ante protestas crecientes por inmigración
  • Las inconformidades estallaron en Broadview ICE, donde un tiroteo dejó una mujer herida
  • En paralelo, una jueza federal en Oregon bloquea el envío de la Guardia Nacional de California a Portland. Cuestiona la legalidad de las órdenes
  • La Casa Blanca justifica la federalización como respuesta a la “falta de control local” en Chicago
  • Acusan de vandalismo y amenazas a oficiales de inmigración
  • Activistas denuncian abuso de poder presidencial
  • Expertos en derecho constitucional debaten si la acción viola límites estatales
  • La oposición demócrata acusa a Trump de usar la Guardia Nacional para polarizar elecciones
  • Residentes de Chicago temen represión en protestas pacíficas contra separación familiar y deportaciones aceleradas
Estados Unidos
Donald Trump
Migrantes
