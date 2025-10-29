Operativo contra el narco en favelas de Río, Brasil deja más de 130 muertos en las calles

El operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en las favelas de Río de Janeiro, Brasil ha dejado un total de 132 personas sin vida, esto luego de que se reportaran enfrentamientos armados entre miembros de la delincuencia y elementos de seguridad del país sudamericano el pasado martes 28 de octubre.

Reportes emitidos por medios locales de Brasil y agencias internacionales, señalan que el recuento de víctimas fatales de este miércoles 29 de octubre superó por más del doble la cifra de muertos dada a conocer hace menos de 24 horas, en donde se dieron a conocer decenas de supuestos delincuentes sin vida.

¿Cómo fue el operativo contra el narcotráfico en Brasil?

A lo largo del operativo contra el narcotráfico en esta zona de Brasil , participaron alrededor de 2 mil 500 elementos de seguridad de Río de Janeiro, los cuales cumplimentaron un total de 100 órdenes de aprehensión en una zona con nueve millones de metros cuadrados.

Se dio a conocer que el operativo se planeó con 60 días de anticipación por efectivos del Comando de Operaciones Especiales de la Policía Militar brasileña, esto como resultado de más de un año de investigaciones sobre los principales miembros de la organización criminal conocida como Comando Vermelho.

Miembros del gobierno local de Río de Janeiro señalaron que las acciones llevadas a cabo se realizaron con la finalidad de combatir la expansión de este grupo criminal, el cual en los últimos años se ha colocado como una de las bandas narcotraficantes más grandes y poderosas de Brasil.

¿Cuántos muertos suman tras redada policial en Río?

De acuerdo con información dada a conocer por funcionarios de Brasil y recabada por la agencia Reuters, entre los 132 muertos que se han contabilizado hasta este miércoles 29 de octubre se encuentran cuatro elementos de seguridad de Río de Janeiro.

Se señaló que más de 70 cuerpos sin vida fueron hallados en una zona boscosa en la que ocurrió el enfrentamiento entre policías y criminales , por lo cual en “las calles hay cuerpos apilados” como resultado de las operaciones contra el crimen organizado en aquel país.

Organizaciones de derechos humanos se pronuncian contra operativo en Brasil

Luego de que se diera a conocer el resultado de víctimas fatales durante el operativo en Brasil, organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional han rechazado categóricamente las acciones llevadas a cabo por las autoridades brasileñas.

Recordamos a las autoridades sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos e instamos a que se realicen investigaciones rápidas y efectivas -señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado.

