Sismo de 6.9 sacude las costas de Filipinas

Este martes 30 de septiembre alrededor de las 22:00 horas en Filipinas se registró un fuerte sismo de magnitud 6.9, el epicentro se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este- sureste de Calape, en un municipio de la provincia de Bohol, así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Fuerte sismo sacude Filipinas

Cabe mencionar que el municipio de Calape tiene alrededor de 33 mil habitantes y fue la zona más cercana al epicentro. Hasta el momento las autoridades no han reportado daños ni víctimas. La agencia sismológica de Filipinas informó que se han registrado varias réplicas de magnitud 5.0, 5.1 y 3.8.

Notable quake, preliminary info: M 7.0 - 10 km WNW of Palompon, Philippines https://t.co/juacCi9iD7 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 30, 2025

Descartan alerta por tsunami

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico señaló que el sismo no generó riesgo de tsunami y no se activaron las alarmas en las costas del archipiélago. Las autoridades pidieron a la población de las provincias de Leyte, Cebú y Biliran que se mantengan alejadas de la playa.

¡Momentos de pánico! 🔴 Así fue como un sismo de magnitud 6.9 alertó a los residentes de Sawang Calero, Ciudad de Cebú, en Filipinas



📽️ En el video se observa a los habitantes y animales desorientados corriendo por las calles pic.twitter.com/SkgwGcnZJh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2025

Filipinas se encuentra en el Anillo de Fuego

Filipinas se encuentra ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona con muchas erupciones volcánicas, además rodea la cuenca del Pacífico y conecta con regiones como Japón, Alaska, América Central y Chile.

Cada año se registran decenas de sismos en el archipiélago debido a que interactúan varias placas tectónicas. El Anillo de Fuego se extiende a lo largo de más de 40 kilómetros y recorre el borde del océano Pacífico desde las costas sudamericanas hasta Oceanía y el sudeste asiático.

Países como Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas y Nueva Zelanda se mantienen en la incertidumbre y con la preocupación de que ocurra un gran terremoto.

El Anillo de Fuego del Pacífico concentra el 90% de los temblores más importantes en la escala global y reúne el 75% de los volcanes activos.

