¿La IA podría gobernarnos? En Albania crean ministra con IA para asegurar que no haya corrupción

La evolución de la Inteligencia Artificial ha roto pronósticos en los últimos dos años y, ahora, ha irrumpido en el gobierno. En Albania, el nuevo ministro ordenó crear con IA a “Diella”, una nueva ministra que se encargará de las licitaciones de contratos públicos bajo la consigna de ser incorruptible.

La ministra comenzó sus funciones con un discurso en el Parlamento de Albania el pasado jueves 18 de septiembre, mientras que el primer ministro Edi Rama la presentó como un símbolo que asegurará transparencia en su gobierno, con un enorme toque de innovación tecnológica.

Diella, la nueva ministra de Albania creada con IA

El nombre de “Diella” significa sol en albanés; se trata de una mujer con la vestimenta tradicional del país que funcionará como un símbolo de imparcialidad, imposible de ser corrupta, que basará todas sus decisiones en análisis estrictos y no en emociones o intereses personales.

“La Constitución habla de instituciones al servicio del pueblo. No habla de cromosomas, de carne o sangre. Habla de deberes, responsabilidad, transparencia y servicio no discriminatorio”, dijo la ministra en su discurso introductorio. Además, aseguró que ella representa esos valores tanto como cualquier colega humano, y “tal vez, incluso más”.

¿Cuáles serán las funciones de la ministra de Albania hecha con IA?

Por si fuera poco, el discurso del gobierno albanés también fue inquietante, ya que alimenta la idea de que la IA reemplazará muchos trabajos: “Diella no fuerme nunca, no necesita que le paguen, no tiene intereses personales, no tiene primos, y los primos son un gran problema en Albania”, declaró el primer ministro.

Así, Diella será la encargada de las licitaciones de contratos públicos, un tema que ha originado diversos casos de corrupción en el país, con políticos detenidos e investigados por sospechas de adjudicaciones de licitaciones a conveniencia o con negocios fraudulentos que afectan la economía del país.

Un ejemplo cercano es el del exprimer ministro Sali Berisha, quien es sospechoso de entregar adjudicaciones de contratos públicos a personas cercanas. Es por eso que esta ministra con IA tiene el objetivo de que una práctica así nunca vuelva a ocurrir y los contratos siempre se entreguen a la mejor propuesta y no a la que solo favorezca unos cuantos intereses.

