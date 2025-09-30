inklusion.png Sitio accesible
Youtube le pagará 24.5 millones de dólares a Donald Trump

El presidete Donald Trump presentó una demanda en contra de Youtube en el 2021 por la suspensión de su cuenta y ahora la plataforma le pagará millones.

Actualizado el 30 septiembre 2025 16:58hrs
Publicado por: Marco Antonio Campuzano

  • Donald Trump consiguió la victoria en la demanda contra Youtube
  • La demanda ocurrió luego de que cerraron su canal tras el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021
  • Según Youtube, bloquearon su cuenta porque sus videos podían incitar a la violencia
  • Al final, la red de videos perdió el juicio y tendrá que pagarle al presidente 24.5 millones de dólares
