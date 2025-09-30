inklusion.png Sitio accesible
Internacional
Nota

Base militar de Nueva Jersey en confinamiento y ordena al personal refugiarse

El gobernador de Nueva Jersey confirmó que hay un confinamiento y pidió hacer caso de los comandantes y funcionarios de la base militar.

base_militar_nueva_jersey_estados_unidos.jpg
@thepagetody/X
Actualizado el 30 septiembre 2025 10:21hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

La Base Militar Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst que se ubica en Nueva Jersey, Estados Unidos , fue confinada de última hora este martes 30 de septiembre y se dio la orden de que todo el personal en el exterior buscara refugio.

“Hay un confinamiento en JBMDL. Todo el personal debe confinarse hasta nuevo aviso. Todo el personal en el aire libre debe resguardarse”, se lee en la publicación de la base militar a través de la redes sociales.

Gobernador confirma confinamiento

A través de sus redes sociales, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, confirmó que hay un bloqueo en la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, por lo que pidió seguir las instrucciones de los comandantes y funcionarios de respuesta a emergencias.

Estados Unidos
