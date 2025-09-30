Base militar de Nueva Jersey en confinamiento y ordena al personal refugiarse

La Base Militar Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst que se ubica en Nueva Jersey, Estados Unidos , fue confinada de última hora este martes 30 de septiembre y se dio la orden de que todo el personal en el exterior buscara refugio.

“Hay un confinamiento en JBMDL. Todo el personal debe confinarse hasta nuevo aviso. Todo el personal en el aire libre debe resguardarse”, se lee en la publicación de la base militar a través de la redes sociales.

🚨#AlertaADN



La Base Militar Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst en Nueva Jersey, se encuentra en confinamiento, y ordena a todo el personal que se refugie de inmediato; se desconocen las causas pic.twitter.com/mPbcn8HLRT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2025

Gobernador confirma confinamiento

A través de sus redes sociales, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, confirmó que hay un bloqueo en la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, por lo que pidió seguir las instrucciones de los comandantes y funcionarios de respuesta a emergencias.

There is a currently a lockdown in place at Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst.



If you are on the base, please follow the instructions of your commanders and emergency response officials. pic.twitter.com/Cqi6NXVViD — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) September 30, 2025