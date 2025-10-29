Asesinan a más de 400 pacientes en hospital de Sudán

Al menos 460 pacientes y acompañantes fueron asesinados en el Hospital Materno Saudí de Al Fasher, la ciudad del norte de Darfur en Sudán , denunció la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A través de sus redes sociales, el director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que la organización está horrorizada y muy conmocionada por este hecho.

Ataques contra el personal de salud en Sudán

De acuerdo con la OMS, antes de este último ataque se han verificado 185 ataques contra la atención médica en Sudán, con mil 204 muertes y 416 heridos entre trabajadores de la salud y pacientes desde el inicio del conflicto en abril de 2023.

"Todos los ataques contra la atención médica debe cesar de inmediato e incondicionalmente. Todos los pacientes, el personal sanitario y los centros sanitarios deben estar protegidos por el Derecho Internacional Humanitario", dijo Tedros Adhanom.

