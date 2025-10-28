La FGR busca la extradición de Víctor Álvarez Puga tras su detención en Estados Unidos

El político Víctor Manuel Álvarez Puga es acusado por defraudación fiscal , lavado de dinero y delincuencia organizada. Llevaba años prófugo de la justicia mexicana y hace un par de semanas fue detenido en Estados Unidos, en Miami, Florida.

Fue gracias a un problema en su estatus migratorio que los agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés), lo detuvieron en Krome North Service Processing Center, en las afueras de Miami hace un mes.

México pide la extradición de Álvarez Puga

Este político es uno de los más conocidos por los escándalos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando fungió como funcionario de la Secretaría de Gobernación, en donde habría desfalcado 2 mil 500 millones de pesos a través de empresas fantasma.

Gracias a esto, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, solicitó a la Secretaría de Relaciones Internacionales (SRE) buscar la extradición de Víctor Manuel a México.

Será hasta el próximo 12 de noviembre cuando un juez migratorio de EUA determinará si Álvarez Puga es deportado a México, algo que sus abogados han intentado evitar, considerando las órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

De hecho, en su momento, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) solicitó a la Interpol una ficha roja para su localización, la cual se encuentra vigente hoy en día y podría ser clave para que las autoridades estadounidenses acepten deportar al empresario.

#FGRInforma | Víctor Manuel “N”, cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, por parte de #FEMDO y #FECOC de la #FGR. 1/3 pic.twitter.com/EE7XOkvtmu — FGR México (@FGRMexico) October 28, 2025

