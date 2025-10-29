¿Son peligrosos? Camión con monos de laboratorio vuelca en Mississippi

Un camión que transportaba monos de laboratorio presuntamente infectados de diversas enfermedades volcó sobre la autopista interestatal I-59, cerca del marcador 117 al norte de Heidelberg, así lo dio a conocer el Departamento del Sheriff del condado de Jasper en Mississippi.

Vuelca camión con monos de laboratorio

Según los reportes, el camión transportaba monos Rhesus desde la Universidad de Tulane en Nueva Orleans cuando volcó por lo que se tuvo que emitir una alerta urgente para desplegar un operativo de búsqueda debido a que los animales presuntamente estaban enfermos.

La oficina del sherif indicó que los monos podrían ser portadores de hepatitis C, herpes y COVID-19 por lo que fueron abatidos a excepción de uno. Indicaron que los ejemplares pesaban alrededor de 18 kilos y tenían un comportamiento agresivo hacia los humanos.

Las autoridades pidieron a la población que en caso de ver uno llamaran al 911 y se alejaran debido a que representan un riesgo para la salud.

Desmienten que monos estuvieran infectados

La Universidad de Tulane compartió una publicación en redes sociales señalando que los monos no representaban un riesgo sanitario pues no pertenecían al centro de investigación biomédica sino a otra entidad.

Además, indicaron que enviarían a un equipo de expertos en cuidado animal para colaborar con las autoridades locales en el manejo de los ejemplares.

Non-human primates at the TNBRC are provided to other research orgs to advance science. The primates in question belong to another entity & aren't infectious. We're actively collaborating with local authorities & will send a team of animal care experts to assist as needed. — Tulane University (@Tulane) October 28, 2025

El hecho encendió las alertas entre la población, en redes sociales muchos usuarios creyeron que se trataba de una broma debido a la confusión sobre si los monos estaban infectados o no. Incluso algunos indicaron que debieron corroborar la información antes de emitir el comunicado.

