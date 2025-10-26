Detienen a dos sospechosos de robar joyas en el Museo del Louvre

Dos sospechosos de haber robado las joyas en el Museo del Louvre fue detenidos antes de que se prepararan para salir del país, informó la Fiscalía de París.

De acuerdo con los primeros reportes, los dos sospechosos tienen aproximadamente 30 años y uno de ellos se disponía a abandonar el territorio desde el Aeropuerto de Roissy y viajar rumbo a Argelia.

Obstáculos en la recuperación de joyas

En un comunicado las autoridades francesas señalaron que los arrestos se llevaron a cabo en la noche del sábado 25 de octubre. Asimismo criticaron la divulgación prematura de información relacionada con el caso, argumentando que el mal manejo de los datos obstaculizó el esfuerzo para encontrar las joyas.

El segundo sospechoso fue detenido en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis), donde supuestamente se congregaban todos los que participaron en el robo.

¿Qué pasará con los sospechosos de robar las joyas?

El fiscal Laure Beccuau ordenó prisión preventiva durante 48 días, que se podrían ampliar hasta por 96 con el objetivo de realizar las investigaciones del caso.

Los dos detenidos estaban fichados por comete robos catalogados como menores y según las autoridades, no llevaban consigo parte del botín, lo que indica que sus cómplices tienen las joyas robadas , en caso de que no hayan sido vendidas por partes.

