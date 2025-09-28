inklusion.png Sitio accesible
Internacional
Nota

Tiroteo y explosión en iglesia mormona de Michigan, reportan varios heridos

Las llamas en el recinto religioso fueron extinguidas tras la emergencia confirmó la Policía de Grand Blanc; la autoridades mexicanas brindan apoyo consular.

Tiroteo en iglesia mormona de Michigan
Actualizado el 28 septiembre 2025 12:02hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Este domingo 28 de septiembre se registró un tiroteo y una explosión en una iglesia mormona, en Michigan, Estados Unidos, que dejó 10 heridos y un muerto.

Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el tiroteo y el incendio se registró en la Iglesia Jesucristo de todos los Santos de los Últimos Días, que se ubica en Grand Blanc.

¿Qué se sabe del tiroteo en la iglesia mormona de Michigan?

El Departamento de Policía del Estado de Michigan informó que de acuerdo con las autoridades del municipio de Grand Blanc no existe amenaza activa en estos momentos, sin embargo se pide a la población evitar la zona mientras los servicios de emergencia se encargan de la situación.

¿Cómo fue el tiroteo en la iglesia de Michigan?

En conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Grand Blanc, William Renye, señaló que el atacante fue abatido y tras el tiroteo se reportaron 10 personas heridas de bala, algunas de ellas en estado crítico.

Según el jefe de la Policía, el hombre armado estrelló su vehículo contra la iglesia y abrió fuego contra los feligreses. El incendio habría sido provocado deliberadamente por el hombre.

“Hubo un incendio y creemos que fue provocado deliberadamente por el sospechoso”..."Ese incendio fue extinguido por el Departamento de Bomberos de Grand Blanc”.

Estados Unidos
