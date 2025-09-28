Tiroteo y explosión en iglesia mormona de Michigan, reportan varios heridos

Este domingo 28 de septiembre se registró un tiroteo y una explosión en una iglesia mormona, en Michigan, Estados Unidos, que dejó 10 heridos y un muerto.

Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el tiroteo y el incendio se registró en la Iglesia Jesucristo de todos los Santos de los Últimos Días, que se ubica en Grand Blanc.

🚨Atencion - se reporta un tiroteo y un incendio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en #GrandBlanc #Michigan. En caso de requerir asistencia o protección consular por favor contacta a @consulmexDET o comunícate al CIAM. pic.twitter.com/5m7tJBpF5o — Vanessa Calva Ruiz (she/ella) (@vcalva) September 28, 2025

¿Qué se sabe del tiroteo en la iglesia mormona de Michigan?

El Departamento de Policía del Estado de Michigan informó que de acuerdo con las autoridades del municipio de Grand Blanc no existe amenaza activa en estos momentos, sin embargo se pide a la población evitar la zona mientras los servicios de emergencia se encargan de la situación.

We are aware of the incident at the church of Latter Day Saints on McCandlish Rd in Grand Blanc. According to the Grand Blanc Township Police Department, there is no active threat to the public at this time. Please avoid the area as first responders are handling this situation.… — Michigan State Police (@MichStatePolice) September 28, 2025

¿Cómo fue el tiroteo en la iglesia de Michigan?

En conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Grand Blanc, William Renye, señaló que el atacante fue abatido y tras el tiroteo se reportaron 10 personas heridas de bala, algunas de ellas en estado crítico.

Según el jefe de la Policía, el hombre armado estrelló su vehículo contra la iglesia y abrió fuego contra los feligreses. El incendio habría sido provocado deliberadamente por el hombre.

“Hubo un incendio y creemos que fue provocado deliberadamente por el sospechoso”..."Ese incendio fue extinguido por el Departamento de Bomberos de Grand Blanc”.

