ICE detiene a vendedora de tamales y jornaleros en Chicago
En redes sociales circula un video en el que se puede ver cómo una mujer fue detenida frente a una gasolinera en la esquina de la calle 47 y la avenida Western en Chicago.
- Laura es una vendedora de tamales y fue detenida por el ICE el pasado jueves 25 de septiembre.
- Líderes comunitarios y vecinos acompañaron a la familia de Laura para continuar con la venta de tamales.
- Laura permanece detenida en las instalaciones del ICE y su familia está buscando representación legal.