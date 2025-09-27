inklusion.png Sitio accesible
ICE detiene a vendedora de tamales y jornaleros en Chicago

En redes sociales circula un video en el que se puede ver cómo una mujer fue detenida frente a una gasolinera en la esquina de la calle 47 y la avenida Western en Chicago.

Publicado por: Itandehui Cervantes
  • Laura es una vendedora de tamales y fue detenida por el ICE el pasado jueves 25 de septiembre.
  • Líderes comunitarios y vecinos acompañaron a la familia de Laura para continuar con la venta de tamales.
  • Laura permanece detenida en las instalaciones del ICE y su familia está buscando representación legal.
Migrantes
