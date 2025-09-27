Tragedia en la India por estampida que dejó decenas de muertos y heridos

Este sábado 27 de septiembre de 2025 murieron decenas de personas y otras más resultaron heridas durante una estampida en un mitin político de Vijay que se llevaba a cabo en el estado sureño de Tamil Nadu.

Decenas de muertos y heridos durante mitin en la India

De acuerdo con el legislador estatal V. Senthilbalaji el incidente ocurrió en el distrito de Karur durante un evento masivo que formaba parte de la gira de Vijay para el partido Tamilaga Vettri Kazhagam.

Las autoridades han señalado que entre las víctimas fatales hay niños y mujeres. Los primeros datos señalan que 36 personas murieron y más de 40 resultaron heridas. Hay 58 personas hospitalizadas.

¿Qué se sabe sobre la estampida en la India?

El alto mando del distrito de Karur informó que la multitud se había congregado para escuchar a Vijay quien inició campaña para las elecciones estatales que se realizarán el próximo año.

El político se encontraba dando un discurso cuando se desató el caos entre los presentes y una gran parte de las personas intentaron acercarse al escenario pero debido a la fuerza se derrumbaron las barricadas provocando la estampida.

Primer ministro lamenta el hecho

En su cuenta de X, el primer ministro Narendra Modi indicó que fue un hecho muy lamentable y le deseo fortaleza a las familias que perdieron a un ser querido en la estampida.

The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025

Además, se ordenó la intervención inmediata de ministros y funcionarios para que los afectados reciban atención médica oportuna. También se realizará una investigación para deslindar responsabilidades pues representantes del gobierno local reconocieron que hubo fallos en el control de las personas.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que ocurre una situación así pues a lo largo de la historia se han registrado estampidas que han provocado la muerte de decenas de personas. Una de las perores de la última década fue la del 19 de noviembre de 2023 en el distrito de Hathras.

Estampida en la India deja decenas de muertos [VIDEO] Durante un evento religioso en la India se registró una estampida lo que provocó la muerte de decenas de personas.

