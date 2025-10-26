inklusion.png Sitio accesible
Internacional
Nota

Huracán Melissa se intensifica a categoría 4, este será el lugar del impacto

El Centro Nacional de Huracanes llama a buscar refugio “ahora” debido a que los fuertes vientos y lluvias torrenciales pondrán en riesgo la vida de las personas.

Cuándo impactará el huracán Melissa y qué efectos generará
Getty Images
Actualizado el 26 octubre 2025 08:32hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

El huracán Melissa se intensificó a categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson este domingo 26 de octubre, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), que llama a buscar refugio, ya que se encuentra a pocos días de impactar en tierra.

A través de un comunicado, las autoridades estadounidenses señalan que el huracán Melissa impactará el próximo martes 28 de octubre durante la madrugada y su enorme masa afectará varias regiones.

¿En dónde impactará el huracán Melissa?

De acuerdo con los pronósticos, habrá un inminente impacto en Jamaica, por lo que el NHC llama a sus habitantes a buscar refugio “ahora”, debido a que sus vientos torrenciales y fuertes lluvias causarán inundaciones repentinas catastróficas en las próximas horas.

Se esperan daños en infraestructuras, cortes de energía y comunicaciones de larga duración y aislamiento de comunidades. La marejada ciclónica que amenaza la vida es posible que llegue a los largo de porciones de la costa del sur durante la noche del lunes 27 de octubre y martes por la mañana.

Fin de la temporada de huracanes en México 2025
¿Qué regiones afectará el huracán Melissa?

Debido a la proximidad, el huracán también generará efectos fuertes en:

  • Haití
  • República Dominicana
  • Este de Cuba

¿Cómo serán los daños que provocará el huracán Melissa?

En Haití se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos que amenazarán la vida en todo el suroeste hasta mediados de semana. El ciclón probablemente causará daños infraestructurales extensos y aislamiento de comunidades.

“Aunque los vientos están disminuyendo temporalmente en la península de Tiburón, podrían aumentar nuevamente a través de gran parte del oeste de Haití el martes”, dice el NHC en un comunicado.

En República Dominicana se pronostican fuertes lluvias hasta mediados de la semana, las cuales podrían ocasionar inundaciones repentinas y numerosos deslizamientos de tierra.

Por otra parte, en el este de Cuba, sureste de las Bahamas, las Turcas y Caicos, hay un riesgo de una marejada ciclónica, fuertes lluvias y vientos mediados de la semana.

