Casa Blanca anuncia despido de trabajadores federales por cierre de gobierno

La oficina de presupuesto de la Casa Blanca informó que comenzaron los despidos masivos de empleados federales en un intento de ejercer más presión sobre los legisladores demócratas mientras continúa el cierre de gobierno .

Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, escribió en X que “los RIF (Reduction in Force) han comenzado”, refiriéndose a los planes de reducción de personal destinados a disminuir el tamaño del gobierno federal.

Un portavoz de la oficina dijo que las reducciones son “sustanciales”, sin embargo no ofreció más detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Reducción de personal

La Casa Blanca anticipó que implementaría esta agresiva estrategia de despidos poco antes del inicio del cierre gubernamental el 1 de octubre, instando a todas las agencias federales a presentar sus planes de reducción de personal a la oficina de presupuesto para su revisión.

Añadió que la reducción de personal podría aplicarse a programas federales cuyos fondos caducarían durante un cierre gubernamental, que no reciben financiación de otro modo y que “no son coherentes con las prioridades del presidente”.

Esto va mucho más allá de lo que suele ocurrir durante un cierre gubernamental, que es que los trabajadores federales son suspendidos pero restituidos en sus puestos de trabajo una vez que termina el cierre.

The RIFs have begun. — Russ Vought (@russvought) October 10, 2025

Los demócratas han intentado desafiar al gobierno, argumentando que los despidos podrían ser ilegales, y parecieron fortalecidos por el hecho de que la Casa Blanca aún no los había llevado a cabo.

Pero Trump había dicho a principios de esta semana que pronto tendría más información sobre cuántos empleos federales serían eliminados.

“Podré decírselo en cuatro o cinco días si esto sigue así", declaró el martes en la Oficina Oval durante su reunión con Mark Carney, el primer ministro canadiense. “Si esto sigue así, la pérdida será considerable, y muchos de esos empleos no se recuperarán jamás”.

Mientras tanto, los pasillos del Capitolio permanecieron en silencio el viernes, décimo día del cierre, con la Cámara de Representantes y el Senado fuera de Washington y ambos bandos preparándose para una prolongada batalla por el cierre.

Los republicanos del Senado han intentado repetidamente persuadir a los demócratas para que voten a favor de un proyecto de ley provisional para reabrir el gobierno, pero los demócratas se han negado, aferrándose a un compromiso firme para extender las prestaciones sanitarias.

No hubo indicios de que los principales líderes demócratas y republicanos del Senado siquiera estuvieran considerando una solución al impasse. En cambio, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, siguió intentando desvincular a los demócratas centristas que podrían estar dispuestos a cruzar las líneas partidistas a medida que se prolongaban las dificultades del cierre.

“Es hora de que tengan coraje”, dijo Thune, republicano de Dakota del Sur, durante una conferencia de prensa.

900 mil trabajadores suspendidos

Desde el pasado 1 de octubre, al menos 900 mil trabajadores federales han sido suspendidos de sus labores, mientras que otros 700 mil laboran sin salario, después de que el Senado fallara en aprobar una propuesta presupuestaria antes del comienzo del año fiscal.

Servicios esenciales como los controladores aéreos y el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Seguridad Social, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) continuarán funcionando.

Republicanos y demócratas se culpan unos a otros de la paralización federal, la cuarta ocurrida durante una administración de Donald Trump.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.